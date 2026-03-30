भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक पर टिप्पणी की। इसको लेकर भारी विवाद देखने को मिल रहा है। सोमवार को उनकी की ही पार्टी के नेता बैजयंत पांडा ने टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजू पटनायक की देशभक्ति पर सवाल उठाना कोरी कल्पना और सरासर बेतुकी बात है।
भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और ओडिशा के केंद्रपाड़ा से सांसद बैजयंत पांडा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “बीजू अंकल एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व थे; वे न केवल अपने दौर में ओडिशा के सबसे बड़े नेता थे, बल्कि देश के भी अग्रणी दिग्गजों में से एक थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आधुनिक भारत के महानतम देशभक्तों में से एक थे।”
अशोभनीय और अज्ञानतापूर्ण हमला- बैजयंत पांडा
बैजयंत पांडा ने कहा, “उनके रग-रग में राष्ट्रीय गौरव कूट-कूटकर भरा था और उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को आजाद कराने और ओडिशा के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने यह कार्य एक पायलट, उद्योगपति, राजनेता और वैश्विक संकटमोचक के रूप में किया। उनके साहसिक अभियानों, कूटनीतिक और रक्षा संबंधी पहलों—इन सभी ने हमारे नवजात गणतंत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाना कोरी कल्पना और सरासर बेतुकी बात है। उन पर इस तरह के हमले अशोभनीय, अज्ञानतापूर्ण और पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं।”
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बैजयंत पांडा के पिता बंसीधर पांडा ओडिशा के जाने माने उद्योगपति थे और उनके बीजू पटनायक के साथ घनिष्ठ संबंध थे। हालांकि, उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजू पटनायक की मृत्यु के बाद गठित पार्टी बीजद से की थी, लेकिन बैजयंत पांडा ने 2018 में पार्टी छोड़ दी और बाद में 2019 के आम चुनावों से पहले बीजेपी में शामिल हो गए।
निशिकांत दुबे की किस टिप्पणी पर हो रहा विवाद?
झारखंड के गोड्डा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले दुबे ने हाल ही में आरोप लगाया था कि 1962 के चीनी संघर्ष के दौरान बीजू पटनायक अमेरिकी सरकार, सीआईए और जवाहरलाल नेहरू के बीच एक कड़ी थे। उनके इस बयान से विवाद खड़ा हो गया और व्यापक निंदा हुई। सोमवार को दुबे पर निशाना साधते हुए बीजू पटनायक के बेटे और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि बीजेपी सांसद को किसी मेंटल डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। पढ़ें पूरी खबर…
होटल व्यवसायी और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय ने भी दुबे की टिप्पणियों की आलोचना की। राय हाल ही में बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजू पटनायक के भारत और ओडिशा के लिए असाधारण योगदान को तुच्छ और सनसनीखेज राजनीतिक टिप्पणियों तक सीमित करना अनुचित और घोर अपमानजनक है।
रे ने कहा कि पटनायक का जीवन साहस, त्याग, दूरदर्शिता और अटूट देशभक्ति का जीता-जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा, “इतिहास, सरकारों या जटिल एवं कठिन समय में लिए गए निर्णयों पर बहस हो सकती है, लेकिन किसी को भी बीजू बाबू की राष्ट्रवादी भावना, उनकी ईमानदारी या भारत के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है।”
निशिकांत दुबे ने दी सफाई
बाद में पत्रकारों से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने अपने बयान को स्पष्ट करने की कोशिश की और दावा किया कि उन्होंने बीजू पटनायक पर कोई आरोप नहीं लगाया था और नेहरू-गांधी परिवार को निशाना बनाते हुए उन्होंने केवल उनका जिक्र किया था। दुबे ने बिजू पटनायक को एक महान स्वतंत्रता सेनानी बताया और कहा कि जनसंघ और बीजेपी ने उनका तब भी साथ दिया जब कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया था।