Former Supreme Court judge Justice Rohinton Fali Nariman: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने एसआईआर से संबंधित मुद्दों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा, “हम एक ऐसे चुनाव आयोग को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो ठीक से काम नहीं करता।” वरिष्ठ न्यायविद ने चुनाव आयोग के बारे में इंडियन एक्सप्रेस की जांच का हवाला देते हुए कहा कि मतदान का अधिकार गंभीर खतरे में है।

23 सितंबर को प्रकाशित एक्सप्रेस की जांच में पता चला कि मतदाता सूची में किसका नाम शामिल किया जाए और किसका नाम छूट जाए, यह सवाल आयोग के भीतर ही उठाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने रविवार को राजकोट में आयोजित स्वर्गीय सीए एमजे रिंदानी शताब्दी स्मृति भाषण में संविधान और आम आदमी विषय पर भाषण दिया।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बंगाल चुनाव का किया जिक्र

इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में पारित एसआईआर का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा, “आप सभी ने देखा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में 90 लाख मतदाता मताधिकार से वंचित कर दिए गए थे। अब 90 लाख मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने से सुप्रीम कोर्ट पर इतना दबाव नहीं पड़ा कि इस पर रोक लगाई जा सके, इसलिए बंगाल चुनाव के दौरान ये 90 लाख मतदाता मतदान से वंचित रहे। मताधिकार से वंचित किए गए लोगों में से लगभग 22 लाख मतदाताओं ने अपील दायर की, बाकी सभी ने शायद हार मान ली, वे गरीब लोग होंगे, वे ऐसे लोग होंगे जिनके पास न्याय तक पहुंच या साधन नहीं होंगे जो दूसरों के पास थे।”

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने कहा, “और इन 22 लाख मतदाताओं में से लगभग एक लाख मतदाताओं की अपीलों पर फैसला सुनाया गया, जिनमें से 93 प्रतिशत मतदाताओं के पक्ष में थे। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं, यह आम आदमी, भारत के नागरिक को पूरी तरह से अवैध रूप से वोट देने से रोकना था, ताकि सरकार अपनी मनचाही चीज हासिल कर सके और इसका परिणाम, जैसा कि आपने पश्चिम बंगाल में देखा, तत्कालीन सरकार को परेशान करने वाला था और राज्य सरकार को सत्ता में लाना पड़ा।”

न्यायविद ने आगे कहा, “उतना ही चिंताजनक यह तथ्य है कि अब हमें इंडियन एक्सप्रेस के सौजन्य से पता चला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के दोनों ओर बैठे दो सज्जनों ने चल रही हर बात पर 14 बार आपत्ति जताई और किसी न किसी तरह उन्होंने नए अधिनियम की धारा 18 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया, जिसमें उन्हें यह कहना चाहिए था कि देखिए, हम तीनों में से बहुमत का वोट ही मायने रखता है। इसलिए हम दोनों मुख्य चुनाव आयुक्त पर भारी पड़ते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे भी वर्तमान सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे।”

न्यायमूर्ति नरीमन ने आगे कहा, “तो आज हमारे सामने क्या स्थिति है? और आज ही, आज के अखबारों में खबर आई है कि इन तीनों सज्जनों के बीच कुछ सुलह हो गई है, जो देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। उन्होंने एक साझा बयान जारी कर कहा है कि हां, आप लोगों द्वारा उठाई गई कुछ आपत्तियां सही लगती हैं, इसलिए हम पुराने फॉर्म 6 पर वापस लौटते हैं, इत्यादि।”

नरीमन ने कहा, “तो आज मैं जिस पहले मुद्दे को उठाना चाहता हूं, वह यह है कि आज हमारे संविधान के तहत और अगर मैं कहूं तो हमारे संविधान के मूल में, हमारे लोकतंत्र के मूल में, यानी मतदान के अधिकार के तहत, आम आदमी का अधिकार गंभीर खतरे में है और मुझे उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय, जिस संस्था का मैं कभी सदस्य था, तुरंत हस्तक्षेप करेगा और इन चीजों को सुधारेगा। आप ऐसे चुनाव आयोग को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो इस तरह से काम करे या गलत तरीके से कार्य करे। यह चौंकाने वाली बात है।”

सीईसी की नियुक्ति संबंधी कानून को चुनौती देने वाली याचिका का किया जिक्र

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधी 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिका का जिक्र किया। हाल ही में दो न्यायाधीशों की पीठ ने याचिका पर विभाजित फैसला सुनाते हुए कहा कि इसे पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “संविधान पीठ जितनी जल्दी यह फैसला करे कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति जैसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करे कि वोटों का परिणाम अपेक्षित परिणाम में परिवर्तित हो, उतनी ही बेहतर बात है।”

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में अब प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री शामिल हैं। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि मौजूदा व्यवस्था सरकार को अनुचित लाभ देती है।

न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि चुनाव आयोग में मूल रूप से केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही शामिल थे। उन्होंने कहा, “उनकी नियुक्ति तत्कालीन सरकार द्वारा संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन की जानी थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में, कानूनों के माध्यम से दो और आयुक्तों को जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में तीन आयुक्त हैं। इस मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 साल का निश्चित था और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह महाभियोग के अलावा हटाया नहीं जा सकता था, जिसका अर्थ है कि उन्हें हटाने के लिए दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। इसलिए उन्हें हटाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुश्किल यह है कि यदि नियुक्ति तत्कालीन सरकार के हाथ में है, तो यह हटाने की प्रक्रिया स्वतंत्रता या निष्पक्षता में कोई खास योगदान नहीं देती है। यही पहली समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं।”

नरीमन ने कहा, “दूसरा, उनके साथ मौजूद दोनों आयुक्त भी तत्कालीन सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें केवल उनकी सहमति से, मुख्य चुनाव आयुक्त की सहमति से ही हटाया जा सकता है।”

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस नरीमन ने कहा, “हाल ही में, 2023 में अनूप बरनवाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किया कि संविधान लागू हुए इतने साल बीत चुके हैं और संसद ने अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। इसलिए न्यायालय ने सुझाव दिया कि हम दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 4ए से क्यों न सीख लें, जो सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करती है और उस निदेशक के लिए भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के एक पैनल की जरूरत होती है? इसलिए न्यायालय ने सुझाव दिया कि संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक, अस्थायी रूप से, हमारे पास ये तीन लोग होंगे जो किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति का चयन करेंगे।”

न्यायविद ने कहा, “अब संसद क्या करती है? यह आश्चर्यजनक है। संसद ने 2023 में ही इन सभी लोगों की नियुक्ति के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया और इन तीन पदाधिकारियों के स्थान पर प्रधानमंत्री ने अपना मंत्री नंबर दो पर नियुक्त कर दिया और फिर विपक्ष के नेता को भी नियुक्त कर दिया, जिससे हम फिर से वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था।”

उन्होंने कहा, “अब दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह सारा मामला हाल ही में अदालत में आया। दो विद्वान न्यायाधीशों में मतभेद है, और अब अंतिम निर्णय यह होगा कि यह मामला संभवतः पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह कानून सही है या नहीं। लेकिन इस बीच, ये नियुक्तियां केवल तत्कालीन सरकार के हाथों में ही बनी हुई हैं।”

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने रविवार को कहा कि देश के नागरिक का वोट देने के अधिकार संविधान की मूल संरचना का अभिन्न हिस्सा है। साथ ही नागरिकों के मताधिकार से वंचित करने वाली कोई भी प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से मनमानी होगी और यह संविधान के आर्टिकल 14 और 326 का उल्लंघन होगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…