चीन और पाकिस्तान तक निशाना साधने वाले पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण, ढो सकता है 1000 किलो परमाणु हथियार

भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम मिसाइल पृथ्वी-2 का आज ओडिशा के परीक्षण केन्द्र से सफल प्रक्षेपण किया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि सेना द्वारा प्रयोग परीक्षण के तहत यह प्रक्षेपण किया गया है। उन्होंने बताया कि 350 किलोमीटर दूरी तक जमीन से जमीन पर मार करने की क्षमता रखने वाली इस मिसाइल को चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से एक मोबाइल लांचर के जरिए प्रक्षेपित किया गया।

प्रक्षेपण को सफल बताते हुए रक्षा सूत्रों ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिशन के सभी लक्ष्य पूरे हुए। गौरतलब है कि इससे पहले 18 जनवरी को अग्नि-5 और छह फरवरी को अग्नि-1 का भी ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि पृथ्वी-2 मिसाइल 500-1000 किलोग्राम तक आयुध ले जाने में सक्षम है और इसके दो इंजन तरल ईंधन से चलते हैं।

उन्होंने बताया कि परीक्षण के लिए इस मिसाइल का चुनाव बिना किसी क्रम के किया गया था। पूरी लांच प्रक्रिया सेना के रणनीतिक बल कमान (एसएफसी) ने संपन्न की जिसकी निगरानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने की।

Defence sources said that #India successfully test-fires indigenously developed nuclear capable #Prithvi -II missile from #Odisha test range today.

India successfully test-fires its indigenously developed nuclear capable #Prithvi-II missile as part of a user trial by the Army from a test range in Odisha.

