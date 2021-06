सुब्रमण्यम स्वामी ने हिमाचल के राज्यपाल को लिखा पत्र, कहा- डलहौजी का नाम बदलकर सुभाष नगर करो

प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी का नाम बदलने की मांग एक बार फिर उठने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस मांग के समर्थन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखा है। स्वामी ने मांग किया है कि इस पहाड़ी शहर का नाम स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाए।

सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में कहा है कि मेरे सहयोगी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सिनियर एडवोकेट अजय जग्गा की पुरानी मांग पर विचार करते हुए इस शहर का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया जाए। स्वामी ने आगे लिखा है कि साल 1992 में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के द्वारा इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। लेकिन बाद में वीरभद्र सिंह की तरफ से उस नोटिफिकेशन को रद्द कर आदेश को पलट दिया गया था।

