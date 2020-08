सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया जिसके बाद यूजर्स ने उनसे सवाल पूछते हुए उन्हें ही ट्रोल कर दिया। स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, क्या कोई सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला फॉलो करने वाला बताएगा कि अजाज़ खान कौन है? मुंबई का रहने वाला ड्रग्स व्यापारी है? दुबई से उसका कनेक्शन है?

उनके इस ट्वीट के बाद यूजर्स ने उनके सामने सवालों की झड़ी लगा दी। यूजर्स का कहना है कि आप सूरज सिंह पर चुप क्यों हैं। @MohiniMun ने लिखा है, लेकिन सर आपने अभी तक सूरज सिंह के बारे में एक शब्द नहीं बोले। सूरज सिंह तो रिया और संदीप सिंह दोनों के साथ क्राइम सीन में था। यहां तक कि कूपर अस्पताल में भी ? जहां सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को भी एंट्री नहीं मिली वहां इन लोगों को एंट्री कैसे मिल गई?

Does any one following the Sushant Singh Rajput murder case know who Ajaz Khan is? Mumbai based Narcotics dealer? Dubai connected?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 29, 2020