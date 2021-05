कोरोना वैक्सीन मांगने US जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, BJP सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का तंज- वेटर वाले कपड़े न पहनने पड़ें

विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 मई से पांच दिवसीय यात्रा पर अमेरिका जायेंगे जहां उनके, अमेरिकी कंपनियों के साथ कोविड-19 रोधी टीके, घरेलू उत्पादन के लिये कच्चे माल की खरीद और टीकों के संयुक्त उत्पादन की संभावना के बारे में चर्चा करने की संभावना है। उनकी इस विदेश यात्रा को पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तंज़ कसा है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा “हम देशभक्त भारतीय इस बात से दुखी हैं कि हमारा देश विश्व में टीकों का सबसे बड़ा निर्माता माना जाता है। लेकिन खुद को आत्मनिर्भर भारत कहने वाला ये राष्ट्र अभिमान के चलते संकट में हैं और उसे अपने विदेश मंत्री को मिशन पर अमेरिका और यूरोपीय टीकों के अनुरोध के लिए भेजना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि वे कम से कम वेटर की तरह कपड़े नहीं पहनेंगे।”

विदेश मंत्रालय से जारी एक बयान में कहा गया है, “विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 से 28 मई 2021 तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। न्यूयार्क में उनके संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस से मुलाकात करने की संभावना है।”

We patriotic Indians are sad that our country regarded as World’s largest manufacturer of vaccines, and claimant for being Atmanirbhar Bharat nation, has fallen due to Hubris, to sending EAM on mission to US and EU to plead for vaccines!! I hope at least not dressed like a waiter

