कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया, इस पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नाराजगी जाहिर की है। शशि थरूर के बयान पर प्रतिक्रिया देते वक्त स्वामी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएं और उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया। बीजेपी नेता स्वामी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ”उनके (शशि थरूर) के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है, ऐसे आदमी के बयान पर हम क्या कह सकते हैं। वो नीच आदमी है।” बता दें कि कांग्रेस नेता थरूर ने चेन्नई में आयोजित ‘द हिंदू लिट फॉर लाइफ डायलॉग 2018’ में कहा कि कोई भी अच्छा हिंदू विवादित स्थान पर राम मन्दिर नहीं चाहता है। कार्यक्रम में सोमवार (15 अक्टूबर) को शशि थरूर ने बयान दिया, ”कोई भी अच्छा हिंदू किसी दूसरे के पूजा स्थल को ढहाकर बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर नहीं चाहता है।” बता दें कि थरूर का यह बयान ऐसे समय आया है जब आगामी चुनावों को लेकर राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है और 29 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने जा रहा है। खबर लिखे जाने तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से शशि थरूर के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वामी ने कहा कि थरूर के बयान से कांग्रेस को नुकसान होगा और वह अपने नेता दूरी बना लेगी। स्वामी ने कहा कि थरूर के खिलाफ सुनंदा पुष्कर मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। बीजेपी सांसद ने कहा कि थरूर को राम मंदिर और हिंदुत्व के बारे में जानकारी नहीं है।

There is a charge-sheet against him, what can we say on the statement of such a person. Woh neech aadmi hai: Subramanian Swamy on Congress leader Shashi Tharoor's statement "no good Hindu would want a temple at Babri masjid site by demolishing somebody else’s place of worship" pic.twitter.com/U82Usvv1Cz

