बीजेपी लीडर स्वामी का तंज- विपक्ष की बड़ी हार है तीन तलाक कानून पर कांग्रेस का समर्थन

ट्रिपल तलाक पर बने विधेयक को केंद्र सरकार ने आज यानि गुरुवार को लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक का कई राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं लेकिन कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। कांग्रेस ने न केवल इस विधेयक का समर्थन किया है बल्कि पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए इसे और मजबूत बनाने की बात कही हैं। वहीं कांग्रेस द्वारा तीन तलाक के बिल का समर्थन करने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यन स्वामी वे विपक्ष पर हमला होला है। स्वामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस द्वारा तीन तलाक के बिल का समर्थन करना विपक्ष की एक बड़ी हार है।

इसके साथ ही स्वामी ने कहा कि हम कांग्रेस के सुझाव पर विचार करेंगे लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी ने हमें समर्थन किया है जो विपक्ष की बड़ी हार है। वहीं एक तरफ तो कांग्रेस इस बिल का समर्थन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी सलमान खुर्शीद इस बिल से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। संवाददाताओं से बातचीत के दौरान तीन तलाक के बिल पर सलमान खुर्शीद ने कहा मुझे नहीं लगता कि हम इसका समर्थन कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमें नहीं समझाया है कि कैसे महिलाओं के लाभ के लिए ट्रिपल तलाक अपराध है। अगर तीन तलाक कहने पर सजा के तौर पर किसी को जेल भेजा जाता है तो उसके परिवार का ध्यान कौन रखेगा।

We promised Muslim women before U.P. elections that we will get Triple Talaq removed. Congress party is voting for us and that is a big defeat for opposition: @Swamy39 , BJP #TripleTalaqFight pic.twitter.com/3vR9X8rGgr

I don’t think we can support it because they didn’t made us understand how this criminality of Triple Talaq will benefit women. If someone is lodged in prison as a punishment for saying Triple Talaq, who will take care of his family: Salman Khurshid, Congress on #TripleTalaqBill pic.twitter.com/C6OgzzGH07

