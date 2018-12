भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र की मोदी सरकार को और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। स्वामी की यह चेतावनी अयोध्या के राम मंदिर निर्माण को लेकर है। स्वामी ने कहा है कि, अगर राम मंदिर पर केंद्र और यूपी गवर्नमेंट मेरी खिलाफत करती हैं तो वह सरकार गिरा देंगे।

राम मंदिर पर पहले से ही घिरी बीजेपी सरकार के सामने उठ रही मांग के बीच भाजपा के फायरब्रांड नेता स्वामी ने चेतावनी देते हुए कहा कि, अगर हमारा राम मंदिर का मामला जनवरी में सूचीबद्ध हो जाता है, तो हम दो हफ्ते में जीत जाएंगे। मेरे दो विपक्षी हैं, एक तो मोदी सरकार और दूसरी योगी सरकार। क्या वह दोनों मेरा विरोध करने का दम दिखा पाएंगे? अगर उन्होंने ऐसा किया, तो मैं सरकार गिरा दूंगा। हालांकि मुझे पता है कि वो विरोध में नहीं आएंगे।

Subramanian Swamy: If our matter (#RamTemple) is listed in January, we’ll win it in 2 weeks. Because my 2 opposing parties are central government & UP government; do they’ve the guts to oppose me? And if they do, I’ll topple government. Though I know that they won’t do it. (7.11) pic.twitter.com/mzhVpvFdqQ

— ANI (@ANI) December 7, 2018