BJP सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा- 5 ट्रिलियन इकॉनमी असंभव, मनमोहन सिंह ने भी बताया अर्थव्यवस्था का हाल गंभीर

अर्थव्यवस्था के मुद्दे को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चिंता जताई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार का घेराव करते हुए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को असंभव बताया, तो वहीं पूर्व पीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए कठिन समय आ रहा है। स्वामी ने ट्वीट किया कि अगर मैं 2019-20 से 2024-25 तक देश की जीडीपी को दोगुना करके 5 ट्रिलियन डॉलर करने की बात करता हूं तो इसके लिए मुझे हर साल जीडीपी विकास दर 14.8 प्रति वर्ष की जरूरत होगी औऱ अगर मैं ये कहूं कि मौजूदा आर्थिक नीति उस दर को कभी हासिल नहीं कर पाएगी तो क्या मैं मोदी के खिलाफ बोल रहा हूं, उन्होंने पूछा कि क्या मुझे गैलीलियो वाली समस्या है।

If I say doubling GDP to $ 5 trillion from 2019-20 to 2024-25 means GDP growth rate of 14.8% per year, and If also I say present economic policy cannot achieve anywhere near that rate, does it mean I am attacking Modi? Do I have a Galileo problem?

