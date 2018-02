सुब्रमण्यम स्वामी का विवादित बयान- ‘सिनेमा एक्ट्रेस और दाऊद के बीच नाजायज रिश्तों पर देना होगा ध्यान’

अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। श्रीदेवी की मौत पर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि उन्हें लगता है कि श्रीदेवी का मर्डर हुआ है। साथ ही, स्वामी ने कहा कि सिनेमा एक्ट्रेस और दाऊद के बीच नाजायज रिश्तों की ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा।

सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ‘पब्लिक प्रॉसिक्यूशन (लोक अभियोजन) को इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहिए, लेकिन वह तो कुछ बता नहीं रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। स्वामी ने सवाल उठाते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही हैं, ताकि पता चल सके कि कौन श्रीदेवी के होटल रूम में गया। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स भी एक जैसी नहीं हैं। स्वामी ने कहा कि श्रीदेवी कभी हार्ड ड्रिंक नहीं लेती थीं। उन्होंने तमिलनाडु में सुना था कि वह बियर से ज्यादा नहीं लेती थीं। तो फिर शराब उनके सिस्टम में कैसे जा सकती है? इसके बाद अचानक डॉक्टर्स ने मीडिया के सामने आकर बताया कि उनकी मौत हार्ट फेल के कारण हुई है।

Let’s wait for prosecution to pronounce it. Facts in media doesn’t appear to be consistent. She never drank hard liquor, how did it enter her system? What happened to CCTV? Doctors suddenly appeared before media & said she died of heart failure: Subramanian Swamy on #Sridevi pic.twitter.com/ELMQtesPpZ

