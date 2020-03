राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने दावा किया है कि आयकर विभाग द्वारा छापेमारी में शराब व्यवसायी पप्पू भाटिया की एक डायरी जब्त की गई है। इस डायरी से छत्तीसगढ़ और दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की नींद उड़ सकती है। बता दें कि बीते दिनों आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिन लोगों के यहां छापेमारी की गई थी, उनमें शराब व्यवसायी पप्पू भाटिया भी शामिल हैं।

खबर है कि आयकर विभाग को छापेमारी में बड़ी संख्या में बेनामी संपत्ति के अहम सबूत मिले हैं। जिनकी जांच की जा रही है। सुब्रमण्यन स्वामी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। बता दें कि रायपुर बेस्ड शराब व्यवसायी पप्पू भाटिया उर्फ बलदेव भाटिया के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के साथ करीबी संबंध होने की जानकारी मिली है।

पप्पू भाटिया छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। आर्टिकल के अनुसार, पप्पू भाटिया ने अपनी डायरी में इस बात की पूरी जानकारी लिखी हुई थी कि उन्होंने कितने पैसे, कैसे और किसे दिए।

Pappu Diaries seized by Income Tax creating panic to Congress leadership in Delhi and Chhattisgarh https://t.co/2RPlsUH6hh via @PGurus1

— Subramanian Swamy (@Swamy39) March 13, 2020