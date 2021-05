बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से जब एक ट्विटर यूजर ने अपनी शिकायत बताई तो स्वामी ने यूजर को अपने सांसद से मदद मांगने को कहा। जब एक दूसरे यूजर ने कहा कि स्वामी भी तो नोमिनेटेड सांसद होने के नाते सबके लिए काम कर सकते हैं। इसका जवाब देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर संबंधित सांसद उनको फोन कर ऐसा करने के लिए कहेगा तो वह जरूर करेंगे।

ट्विटर पर ललित यादव (@lalityadav16) ने सुब्रमण्यम स्वामी को टैग करते हुए लिखा था, ‘ हम घर से एमबीए कर रहे हैं लेकिन हमसे इसकी पूरी फीस वसूली जा रही है। क्यों पीएमओ, सुप्रीम कोर्ट और शिक्षा मंत्री निशंक कुछ नहीं कर रहे हैं ?’ इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी का जवाब आया। सांसद ने लिखा, आप अपने सांसद को शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखने को कहिए।

इसके बाद अरविंद वेणुगोपाल (@aravind_ksv) ने कहा, ‘ स्वामी जी आप तो पूरे देश के लिए एक नोमिनेटेड सांसद हैं। आप क्यों कोई कदम नहीं उठाते अगर बाकी सांसद कुछ नहीं कर रहे हैं।’ इसका जवाब देते हुए स्वामी ने लिखा , ‘तो फिर संबंधित सांसद को मुझे फोन करना चाहिए कि वह ऐसा नहीं कर सकता है। आप कर दीजिए। राजनीति में खींचतान होती है। यहां संभल कर कदम रखना होता है।’

So then area MP must write to me or phone me to say he cannot do it. Politics is full of turf war, on thin ice skiing.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 13, 2021