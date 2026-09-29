पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार, 29 सितंबर को हावड़ा के बंटरा स्थित मधुसूदन पाल चौधरी हाई स्कूल में ‘सारथी’ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने स्कूली छात्रों के साथ बैठकर दोपहर का खाना भी खाया। कार्यक्रम के तहत राज्य के छात्रों को साइकिल वितरित की जानी हैं।

‘सारथी’ के तहत कुल 12.59 लाख साइकिलें वितरित की जाएंगी, जिनकी कीमत करीब 508 करोड़ रुपये बताई गई है। यह कार्यक्रम पहले से चल रही ‘सबुज साथी’ साइकिल योजना का नया नाम है। पश्चिम बंगाल में ‘सबुज साथी’ योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को साइकिल दी जाती रही है।

‘क्लास 12 तक मोबाइल से दूर रहें छात्र’

कार्यक्रम के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने छात्रों को मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि छात्रों को कम से कम कक्षा 12 तक मोबाइल फोन से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराएगी, लेकिन इनका इस्तेमाल शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों के लिए होना चाहिए।

अधिकारी ने कहा, “स्कूल के विद्यार्थियों को कम से कम क्लास 12 तक मोबाइल से दूर रहना चाहिए। हम लोग अच्छा टैब देंगे। उसके लिए 5-10 हजार रुपये एक्स्ट्रा लगें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह एजुकेशन ओरिएंटेड होना चाहिए।”

#WATCH | Howrah | West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari says, "Students should stay away from mobile phones at least until Class 12…We will provide them with tablets…The bicycles distributed today all come from Jalandhar, Punjab. Do you know who runs the unit or handles… https://t.co/H6QpNontXl pic.twitter.com/ysZrOoVi44 — ANI (@ANI) September 29, 2026

साइकिल की खरीद और असेंबलिंग को लेकर क्या बोले शुभेंदु?

साइकिलों की खरीद और असेंबलिंग को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ‘सारथी’ योजना के तहत दी जा रही साइकिलें पंजाब के जालंधर से आती हैं और वहीं यूनिट है। इसके बाद उन्होंने साइकिलों की असेंबलिंग से जुड़े लोगों का नाम लेते हुए दावा किया कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे और उनके रिश्तेदार पवन अरोड़ा तथा उनके बेटे अंकुश अरोड़ा जुड़े हुए हैं।

अधिकारी ने कहा, “ये पंजाब के जालंधर से सब आता है। वहां ही सब यूनिट है। लेकिन यहां असेंबल करता कौन है, आपको पता है? वो दीदी, चीफ मिनिस्टर का भतीजा और उनका रिश्तेदार पवन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा।”

उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार ने इसे बंद कर दिया है और अब किसी तरह की चोरी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारी ने कहा, “हम सब बंद कर दिया। चोरी नहीं होगा। चोरी करने नहीं दूंगा।”

छात्रों के साथ बैठकर किया भोजन

‘सारथी’ कार्यक्रम के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने स्कूल के छात्रों के साथ बैठकर दोपहर का भोजन भी किया। कार्यक्रम से पहले स्कूल में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां की गई थीं। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, इसी स्कूल से राज्य में ‘सारथी’ साइकिल वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

बता दें कि पश्चिम बंगाल की पुरानी ‘सबुज साथी’ योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा मदरसों के छात्रों को साइकिल उपलब्ध कराने का प्रावधान था। हावड़ा जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य छात्रों की स्कूल तक पहुंच आसान करना, पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना और ड्रॉपआउट कम करना था।

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मंगलवार को हावड़ा के मधुसूदन पाल चौधरी हाई स्कूल में 12 लाख से अधिक बच्चों को साइकिल वितरित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार से चली आ रही ‘सबुज साथी’ योजना के बदले हुए नाम के साथ इस स्कीम को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।