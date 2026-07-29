झारखंड में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। रांची में छात्रों ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (JSSC) के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है। छात्र सुधारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। बुधवार को ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट चौक तक मार्च करते हुए प्रदर्शनकारियों ने राज्य की भर्ती परीक्षाओं में संस्थागत करप्शन और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया।

हम रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में पूरी जवाबदेही और पारदर्शिता चाहते हैं- छात्रा

प्रदर्शन में शामिल एक छात्रा फाल्गुनी ने कहा, “मैं धनबाद से आई हूं। मैंने JPSC का एग्जाम दिया था। हमें प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां मिलीं। 14th JPSC के कट-ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए गए और OMR शीट में कई गलतियां पाई गईं। हमारी मांग है कि 14th JPSC का एग्जाम कैंसिल किया जाए और एक पारदर्शी और सही प्रक्रिया के तहत नया एग्जाम कराया जाए। हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पूरी जवाबदेही और पारदर्शिता भी चाहते हैं।”

छात्रों ने लगाए नारे

इस प्रदर्शन से सेंट्रल रांची ठप हो गया। हज़ारों अभ्यर्थियों ने JPSC और JSSC को लेकर राज्य सरकार के तरीके के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने शहर की मुख्य सड़कों से मार्च किया और अल्बर्ट चौक पर खत्म किया, जो झारखंड में सिविल बातचीत का केंद्र है। छात्रों की मुख्य शिकायत परीक्षा प्रक्रिया के साफ़ न होने को लेकर है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह उन लोगों के पक्ष में है जिनके पास राजनीति कनेक्शन या फाइनेंशियल फायदा है।

मार्च में मौजूद छात्र नेताओं के मुताबिक हाल के एग्जामिनेशन साइकिल में गड़बड़ियां हुई हैं, जिससे पूरा प्रोसेस गैर-कानूनी हो गया है। छात्रों ने कहा कि एग्जाम से कुछ घंटे पहले कथित तौर पर एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट किए गए थे और ऐसे मामले भी हैं जहां मेरिट लिस्ट के पब्लिकेशन में बिना किसी वजह के देरी हुई, जिससे बैक-डोर मैनिपुलेशन का शक बढ़ गया।