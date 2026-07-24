मुंबई और नागपुर में सैकड़ों छात्रों द्वारा NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन करने के बीच, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कागज लीक मामलों की सुनवाई के लिए दो विशेष अदालतों का गठन किया। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नागपुर और औरंगाबाद में दो विशेष अदालतों को विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े पेंडिंग मामलों की सुनवाई के लिए नामित किया।

यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार को की गई उस घोषणा के बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पेपर लीक के मामलों से तेजी से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी।

पीएम मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान

पीएम मोदी ने X पर अपने पोस्ट में कहा था, “हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है। हमने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हमारे कदमों की कड़ी का हिस्सा है। जो भी हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।”

नागपुर की अदालत को 11 मामले सौंपे गए

नागपुर की अदालत को कम से कम 11 मामले सौंपे गए हैं जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश एस वी पवार करेंगे। इस अदालत में NEET परीक्षा लीक मामलों की भी सुनवाई होगी। महाराष्ट्र से गिरफ्तार 2026 के परीक्षा लीक मामले के कुछ आरोपी फिलहाल दिल्ली की एक अदालत की न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्रीय विधि मंत्रालय के आदेश पर इन न्यायालयों का गठन किया गया है ताकि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत आने वाले अपराधों की सुनवाई की जा सके। यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत आने वाले अपराधों की भी सुनवाई करेगा।

अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह के लंबित मामलों की स्थिति में अन्य जिले भी ऐसी अदालतें नामित करेंगे। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक होने के साथ-साथ अन्य अनुचित साधनों के उपयोग से उत्पन्न आपराधिक मामलों से निपटने के लिए एक विशेष अदालत को अधिसूचित किया था।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक विधेयक संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस नए संशोधन में स्पेशल फॉस्ट ट्रैक कोर्ट को लीगल बैकिग मिलेगी। पेपर लीक के खिलाफ नए विधेयक में फास्ट ट्रैक कोर्ट को तीन महीनों में सुनवाई करने और फैसला देने को कहा जाएगा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें