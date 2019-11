‘हम क्या चाहते आज़ादी! ले कर रहेंगे आज़ादी, लड़कर लेंगे आजादी।’ यह नारा दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के छात्र संघ का प्रसिद्ध नारा है। यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन या किसी चीज़ का विरोध करने के दौरान छात्र इस नारे का उपयोग करते हैं। लेकिन ये नारा इस बार जेएनयू में नहीं बल्कि पाकिस्तान में सुनने को मिला है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ छात्र ‘आज़ादी’ के नारे लगते दिख रहे हैं। ये वीडियो पाकिस्तान का है। ये नारा मशहूर शायर फैज अहमद फैज की जयंती से पहले आयोजित लाहौर में फैज़ लिटरेरी फेस्टिवल के दौरान सुनाने को मिला।

पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की गति बढ़ने के कारण, लाहौर में फैज़ लिटरेरी फेस्टिवल में छात्रों की एक क्लिप जिसमें ‘आज़ादी’ के नारे लग रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये छात्र वामपंथी प्रगतिशील छात्र सामूहिक के सदस्य है। ऐसा माना जा रहा है कि ये नारे 29 नवंबर को होने वाले छात्र एकजुटता मार्च के लिए लोगों को जुटाने के लिए लगाए गए थे।

यह मार्च शिक्षा क्षेत्र में बजट कटौती और छात्र संघों की बहाली के खिलाफ है। लाहौर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपने प्रदर्शन के दौरान जब लाल-लाल लहराएगा, तब होश ठिकाने आएगा, जैसे नारे भी लगाए। दिलचस्प यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान में छात्रे आजादी-आजादी के नारे लगा रहे थे, वहीं जेएनयू के छात्र भी दिल्ली में संसद तक मार्च के दौरान आजादी के नारे लगाते दिखे।

Leadership looks like this. #Azadi but let me clarify the Faiz here means Faiz Ahmed Faiz the poet. #studentpower pic.twitter.com/ZtNxU40Jpr

— Reham Khan (@RehamKhan1) November 17, 2019