प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार (16 फरवरी) को ‘परीक्षा पर चर्चा’ कार्यक्रम के जरिये देशभर के छात्रों से जुड़े। छात्रों ने परीक्षा के तनाव से बचने के लिए उनसे कई टिप्‍स लिए। इसी दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय, मुंगेशपुर (दिल्ली) के छात्र गिरीश सिंह ने पीएम मोदी से दिलचस्‍प सवाल किया। उन्‍होंने पूछा, ‘प्रधानमंत्री महोदय मैं ग्यारहवीं कक्षा का छात्र हूं। महोदय मुझे लगता है कि अगले साल हम दोनों की बोर्ड की परीक्षाएं हैं, क्‍योंकि मेरी 12वीं की परीक्षा है और आपके लिए लोकसभा चुनाव है। आपने इसकी पूरी तैयारी कर ली है या आप थोड़े से नर्वस हैं?’ पीएम मोदी ने छात्र के सवाल का बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया। उन्‍होंने कहा, ‘अगर मैं आपका शिक्षक होता तो आपको पत्रकारिता में जाने को कहता, क्‍योंकि ऐसे लपेट कर सवाल पूछने की ताकत पत्रकारों में ही होती है। आप हमेशा अपने अंदर छात्र को ऊर्जावान बनाए रखेें। परिणाम और अंक परीक्षा के बाइप्रोडक्‍ट होते हैं। आपने काम किया है, अब जो रिजल्‍ट आएगा वो आएगा। अंक के हिसाब से चलने से हम वो चीज प्राप्‍त नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। मैं राजनीति में भी इसी सिद्धांत पर चलता हूं। सवा सौ करोड़ देशवासियों के लिए मेरे पास जितना समय है, जितनी मेरे पास शक्ति है और जितना मेरे पास दिमागी सामर्थ्‍य है…सबकुछ देश के लोगों के लिए खपा दूं। समय का क्षण-क्षण और शरीर का कण-कण देशवासियों के लिए लगाता रहूं। चुनाव तो आता और जाता रहेगा।’

Question to PM, 'how are you preparing since you'll also be facing an exam in the form of Lok Sabha elections next year?' PM answers, 'if I was your teacher I would've guided you to take up journalism kyuki aise lapet ke sawal journalists hi puchte hain.' pic.twitter.com/wLJ7wxPxQ2 — ANI (@ANI) February 16, 2018

I wish you all the best for your board exams, for my board exams I have the wishes of 125 crore Indians with me: PM Modi to student who asked him about how he is preparing for elections next year. #ParikshaParCharcha pic.twitter.com/dbSLmxGzQE — ANI (@ANI) February 16, 2018

Results & marks are by-products of exams, one must concentrate on giving their best, I follow a similar approach in politics, I only look at giving everything I have to my fellow Indians, elections come & go, they are like by-products: PM Modi on how he is preparing for elections pic.twitter.com/Ff93UQXwQf — ANI (@ANI) February 16, 2018

छात्र के सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि आपकी परीक्षा तो साल में एक बार होती होगी, हमारी तो दिन में 24 घंटे होती है। उन्‍होंने कहा, ‘हिंदुस्‍तान के किसी कोने में एक नगरपालिका का चुनाव भी हार गए तो उसका ब्रेकिंग न्‍यूज बन जाता है ‘ब्‍लो ऑन मोदी’।’ पीएम मोदी ने बताया कि वह राजनीत‍ि में देर से आए। उनके अनुसार, वह राजनीतिक व्‍यवस्‍था में हैं, लेकिन उनके स्‍वभाव में राजनीति है ही नहीं। बकौल मोदी, मेरे स्‍वभाव में कुछ करते रहना है। पीएम के इस कार्यक्रम में देशभर के स्‍कूली छात्र हिस्‍सा बने। मोदी ने छात्रों से लाइव चैट करते हुए उन्‍हें परीक्षा को लेकर टिप्‍स भी दिए। दिल्ली के तालकटोरा स्‍टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ ही कई अन्‍य वरिष्‍ठ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने अंत में सभी छात्रों को परीक्षा को लेकर शुभकामनाएं भी दीं।

