Delhi Earthquake: दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.8 की तीव्रता, नेपाल में एपिसेंटर

Earthquake in Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर के अलावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।

दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके (Strong earthquake tremors felt in Delhi-NCR) ( सांकेतिक तस्वीर)

