मोदी सरकार ने तय किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज्यादा कठिन skill test पास करना अब अनिवार्य होगा। उधर, उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए तंज भी कसा है। उनका कहना है कि यह अर्से से लंबित था। अब हम यही प्रार्थना करेंगे कि इसका कड़ाई से पालन हो। उन्होने यह भी कहा कि सरकार को देखना चाहिए कि नया नियम कहीं ज्यादा उगाही का जरिया न बन जाए।

सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए लोगों को अब जटिल स्किल टेस्ट हर हाल में पास करना होगा। उन्होंने बताया कि आवेदक को पास उसी सूरत में माना जाएगा जब स्किल टेस्ट में उसकी दक्षता कम से कम 69% हो। स्किल टेस्ट पास करने के लिए यह महत्वपूर्ण शर्त है। अगर वाहन में रिवर्स गियर है तो आवेदक को अपना वाहन पीछे की तरफ बाएं या दाएं चलाकर दिखाना होगा। इसके लिए उसे थोड़ी सी जगह में पूरी दक्षता के साथ वाहन को पीछे की तरफ चलाना होगा।

Excellent. This was long overdue. Now we only have to pray that the tests will be rigorously carried out & this doesn’t just raise what is politely called the ‘transaction cost’ of obtaining a licence. https://t.co/0m2Pv3Tvdo

— anand mahindra (@anandmahindra) March 26, 2021