जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जरूरी दस्तावेज होता है। इसको लेकर अब नया नियम लागू हो गया है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने बुधवार को कहा कि जन्म और मृत्यु के देरी से रजिस्ट्रेशन के नियमों को सख्त करने वाले नए कानून के नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। संसद के दोनों सदनों से पास हुआ जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026, पिछले महीने राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद कानून बन गया।

एक गजट नोटिफिकेशन में मृत्युंजय नारायण ने कहा, “जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026 (2026 का 12) के सेक्शन 1 के सब-सेक्शन (2) द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार 1 अक्टूबर, 2026 को उस तारीख के तौर पर तय करती है, जिस दिन से इस एक्ट के नियम लागू होंगे।” यह कानून जन्म और मृत्यु के देरी से रजिस्ट्रेशन के नियमों को सख्त करेगा और घटना के दो साल से ज़्यादा समय बाद फाइल किए गए आवेदन के लिए कानूनी दखल की जरूरत होगी।

देरी से रजिस्ट्रेशन नियमों को बनाया गया सख्त

नए कानून ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1969 (जैसा कि 2023 में बदला गया था) के सेक्शन 13(3) में बदलाव किया, ताकि देरी से रजिस्ट्रेशन के नियमों को और सख्त बनाया जा सके। बिल में कहा गया था, “इससे जन्म और मृत्यु की घटना की समय पर रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिलेगा।” नए कानून के मुताबिक जन्म या मृत्यु के एक साल बाद लेकिन दो साल के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन के लिए अभी भी DM, SDM या किसी अधिकृत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना होगा।

इसमें कहा गया है कि तय फीस देकर रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले अधिकारी को घटना की सच्चाई वेरिफाई करनी होगी। यह कानून दो साल बाद की गई रिपोर्ट के लिए एक ऊंचे लेवल की ज्यूडिशियल जांच शुरू करता है, जिसमें ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) से ऑर्डर लेना जरूरी है।

क्यों बना है एक्ट?

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1969, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के रेगुलेशन और उससे जुड़े मामलों के लिए बनाया गया था। एक्ट के तहत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन जरूरी है और कानून के तहत जारी किया गया सर्टिफिकेट कानूनी पहचान देता है। किसी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु को साबित करने के लिए जन्म या मृत्यु का सर्टिफ़िकेट सबूत के तौर पर माना जाता है।

इस एक्ट में 2023 में बदलाव किया गया था और बदले हुए कानून के नियम उसी साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। सरकार ने कहा कि इन बदलावों का मकसद ज़रूरी घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना है।

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