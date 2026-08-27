पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण खाड़ी उत्पादकों से आपूर्ति बाधित होने के चलते भारत एलपीजी और एलएनजी के लिए अमेरिका की ओर रुख कर रहा है। समुद्री फर्म केप्लर के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में भारत ने अमेरिका से लगभग 0.62 मिलियन टन एलपीजी आयात की जबकि जुलाई में यह आंकड़ा 0.89 मिलियन टन था। केप्लर के अनुसार, अगस्त में भारत के एलपीजी आयात का 73 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अमेरिका से आया।

वहीं, अगस्त में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से आयात घटकर लगभग 1,40,000 टन रह गया जबकि कतर ने लगभग 60,000 टन की आपूर्ति की। भारत ने जुलाई या अगस्त में सऊदी अरब से एलपीजी का आयात नहीं किया। होर्मुज से शिपिंग व्यवस्था बाधित होने के बाद खाड़ी देशों के आपूर्तिकर्ताओं से आयात में भारी गिरावट आई है। होर्मुज जलमार्ग खाड़ी से भारत जैसे प्रमुख उपभोक्ताओं को ऊर्जा निर्यात करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है।

कतर से भारत को एलएनजी की आपूर्ति घटकर जीरो

एलएनजी की स्थिति में भी बड़ा बदलाव आया है। भारत के सबसे बड़े एलएनजी आपूर्तिकर्ता कतर से आयात घटकर शून्य हो गया जबकि अमेरिका से आपूर्ति अगस्त में बढ़कर लगभग 0.75 मिलियन टन हो गई जो जुलाई में 0.72 मिलियन टन थी। कतर ने एक ही महीने में भारत को 1.2 मिलियन टन तक एलएनजी की आपूर्ति की है।

भारत पर असर

दूर स्थित आपूर्तिकर्ताओं पर बढ़ती निर्भरता से भारत की आयात लागत भी बढ़ रही है। लंबी दूरी के आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता से भारत की ऊर्जा आयात लागत बढ़ सकती है क्योंकि अमेरिका से आने वाले माल खाड़ी देशों से आने वाली आपूर्ति की तुलना में कहीं अधिक दूरी तय करते हैं। इससे न केवल भारत की एनर्जी सिक्योरिटी प्रभावित होगी बल्कि एलपीजी और एलएनजी के आयात की लागत भी बढ़ जाएगी।

इसके बावजूद भारत रूसी कच्चे तेल पर काफी हद तक निर्भर रहा। हालिया जहाज-ट्रैकिंग आंकड़ों के अनुसार अगस्त में रूसी आयात लगभग 1.87 मिलियन बैरल प्रति दिन होने का अनुमान है। अगस्त में, भारत ने रूस से प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा जो दूसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता, यूएई (0.61 मिलियन टन) से खरीदी गई मात्रा से तीन गुना से अधिक है। भारत ने अगस्त में वेनेजुएला से प्रतिदिन 3,83,000 बैरल कच्चे तेल का आयात भी किया।

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होर्मुज जलमार्ग के उल्लंघन के लिए ईरान ने 45 जहाजों को ब्लैकलिस्ट किया है जिनमें दो भारतीय जहाज भी शामिल हैं। इन जहाजों पर होर्मुज जलमार्ग से गुजरने के लिए ईरान द्वारा निर्धारित शर्तों का कथित रूप से उल्लंघन करने का आरोप है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें