दुनिया में अफरा-तफरी मची हुई है। एनर्जी मार्केट में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। ईरान युद्ध के चलते होर्मुज जलमार्ग लगभग पूरी तरह से अवरुद्ध है। लेकिन भारत के तटों पर एक अलग ही कहानी सामने आ रही है। केरल के विझिंजम बंदरगाह की कहानी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया कि कैसे वैश्विक जहाजरानी संकट के बीच यह बंदरगाह एक विश्वसनीय समुद्री केंद्र के रूप में उभरा है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “100 जहाज, एक गंतव्य। होर्मुज जलमार्ग संकट ने वैश्विक शिपिंग जगत का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ओर आकर्षित कर दिया है। तिरुवनंतपुरम के विझिंजम बंदरगाह पर इस समय भारी उछाल देखने को मिल रहा है, जहां 100 जहाज कतार में हैं या आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।”
भारत का ट्रांसशिपमेंट केंद्र बन गया विझिंजम- शशि थरूर
शशि थरूर ने आगे लिखा, “रिकॉर्ड समय में 10 लाख टीईयू (TEU) का संचालन करने से लेकर चरण II के तेजी से आगे बढ़ने तक, विझिंजम आधिकारिक तौर पर विश्व के लिए भारत का ट्रांसशिपमेंट केंद्र बन गया है। जब मैंने पहली बार टेंडर प्रोसेस में मदद की थी जिससे यह बंदरगाह वास्तविकता बन सका, तब यह एक अनिश्चित परियोजना थी, जिसके कई आलोचक और संशयवादी थे।”
विझिंजम में स्थिति बदल रही- शशि थरूर
शशि थरूर ने लिखा, “आज, विझिंजम में स्थिति बदल रही है। होर्मुज जलमार्ग में जारी व्यवधानों के कारण, दुनिया एक नए, विश्वसनीय प्रवेश द्वार की तलाश में है और विझिंजम ने इस आवश्यकता को पूरा किया है। भारत का पहला गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट केंद्र अब केवल एक परियोजना नहीं ह, यह एक वैश्विक जरूरत है।”
तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा, “केवल मार्च 2026 में 61 जहाजों का संचालन हुआ, जो एक नया रिकॉर्ड है। 100 बर्थिंग कॉल लंबित हैं। एक साथ 5 मुख्य जहाजों को समायोजित करने के लिए विस्तार कार्य जारी है। हम एक ऐसे समुद्री क्षेत्र के दिग्गज के उदय के साक्षी बन रहे हैं जो न केवल कोलंबो या सिंगापुर जैसे वैश्विक केंद्रों से प्रतिस्पर्धा करेगा, बल्कि एक नया मानक भी स्थापित करेगा।”
कमला हैरिस ने इजरायली पीएम पर लगाए आरोप
ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर लागू है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही घर में घिर रहे हैं। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ युद्ध में घसीटा।कमला हैरिस ने आगे कहा कि ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई से देश ने सहयोगियों का भरोसा खो दिया है। पढ़ें पूरी खबर…