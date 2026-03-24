कश्मीर सिंह, इस नाम से शायद बहुत से लोग अब तक परिचित नहीं है, लेकिन उनकी कहानी किसी हीरो से कम नहीं है। एक ऐसे हीरो जिसे भले ही सेलीब्रेट न किया गया हो लेकिन उनकी शौर्यगाथा ऐसी है जिसे ना भूलना आसान है और ना मिटाना। साल 2008 में पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में 35 साल बिताने के बाद वापस भारत लौटे सिंह की कहानी ऐसी है जो आपके दिल में उतरती, भारत के गुमनाम नायक के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ाती और सबसे अधिक आपको यह समझाती है कि आपकी अमन चैन की देश और देश के जांबाजों को क्या कीमत चुकानी पड़ती है।

कश्मीर सिंह का जन्म साल 1941 में पंजाब (तत्कालीन अविभाजित भारत) में हुआ था। उन्होंने 1962-1966 के बीच भारतीय सेना में अपना योगदान दिया। आर्मी छोड़ने के बाद उन्होंने एक स्टेबल विकल्प के तौर पर पंजाब पुलिस में योगदान दिया। 60 के दशक के उत्तरार्ध में उन्हें इंडियन इंटेलिजेंस (RAW) के अधिकारियों ने संपर्क किया और वे देश की सेवा के लिए एक नई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गए।

60 के दशक के उत्तरार्ध और 70 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपनी असली पहचान बदल-कर मोहम्मद इबराहिम के तौर पर पाकिस्तान के दौरे किए और सैन्य महत्व की कई जानकारियां इकट्ठा की। उर्दू पर अच्छी पकड़ के कारण पाकिस्तान में विभिन्न जगहों पर रहना और वहां से देश के लिए जानकारी इकट्ठा करना उनके लिए आसान रहा। इस काम के लिए उन्हें 480 रुपये सैलरी भी मिलती थी।

रिपोर्ट्स के अनुसार उनका काम पाकिस्तान की तरफ सीमा के पास मौजूद स्थानीय सेना की टुकड़ियों की संख्या और उनके द्वारा किए जाने वाले काम की प्रकृति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना था। उन्होंने लाहौर में काहना काचा से शुरूआत करके पड़ोसी देश के करीब 50 दौर किए और कई महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। एक बार उन्होंने T-59 टैंकों की तस्वीरें खींचीं, जिन्हें पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था।

हालांकि, साल 1973 में उन्हें पेशावर-रावलपिंडी के पास गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ रहे सहयोगी ने ही उन्हें खिलाफ पाकिस्तान आर्मी कोर्ट में गवाही दी और उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। 1973 में सजा सुनाए जाने के बाद से पाकिस्तान की सात अलग-अलग जेलों में रहे। पहले साल उन्हें खूब टॉर्चर किया गया ताकि वे यह कबूल करें कि वो भारत के जासूस हैं। वहीं, अगले साढ़े तीन दशकों के दौरान, उन्होंने 17 साल जंजीरों में बिताए और लंबे समय तक एकांत कारावास में रहे। उनके अपने ही बयानों के अनुसार, ऐसे भी कई साल थे जब उन्होंने न तो आसमान देखा और न ही किसी एक भी मुलाकाती से मिले।

साल 1986 तक उनके परिवार को पता भी नहीं था कि वो जीवित भी हैं। इसी साल पाकिस्तान ने लाहौर जेल से जासूसी के आरोप में बंद कुछ भारतीय कैदियों को रिहा किया; तभी परिवार को पता चला कि सिंह अभी भी जीवित हैं। हालांकि उन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। उनकी पत्नी परमजीत कौर को छोड़कर, बाकी सभी लोगों की उम्मीदें धीरे-धीरे खत्म होती गईं। साल 2008 में पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी ने कार्यवाहक मानवाधिकार मंत्री के तौर पर लाहौर जेल का दौरा किया, तब उनकी नजर सिंह पर पड़ी। वो उनकी स्थिति को जानकर चौंक गए।

सिंह की कैद की लंबी अवधि और उसकी स्थितियों से स्तब्ध होकर, बर्नी ने मानवीय आधार पर यह मामला अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने यह तर्क दिया कि किसी भी व्यक्ति को—चाहे उस पर राजनीतिक आरोप ही क्यों न हों—बिना किसी समाधान के दशकों तक जेल में सड़ने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

उनका यह हस्तक्षेप पाकिस्तान के सर्वोच्च कार्यालय तक पहुंचा। जब परवेज मुशर्रफ को इस मामले के बारे में बताया गया, तो कथित तौर पर उन्होंने इस पर अविश्वास व्यक्त किया। इसके कुछ ही समय बाद, सिंह को राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दे दिया गया। इस आदेश में उनकी रिहाई और भारत वापसी शामिल थी।

साल 2008 में चार मार्च को सिंह वाघा बार्डर के रास्ते भारत वापस आए। इस दौरान नेता, मीडिया और सिंह के परिजन भी मौके पर मौजूद रहे। वतन वापसी के बाद उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे। उन्होंने कहा कि वो पंजाब पुलिस के लिए काम करते थे और गलती से सीमा पार चले गए। हालांकि, बाद के वर्षों में उन्होंने यह स्वीकार किया कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए कार्यरत थे और वो अब भी देश सेवा के लिए योगदान देने को तत्पर हैं।

द हिंदू से बात करते हुए सिंह ने कहा था – “मैं अब भी अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए तैयार हूं। भले ही वे (भारत सरकार) इस बात को न मानें कि मैंने उनके लिए काम किया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने देश की सेवा करने का कोई अफसोस नहीं है।” जब उनकी पत्नी परमजीत कौर यह बात याद दिलाती हैं कि सरकार का उनसे कोई लेना-देना नहीं था और 1973 में पाकिस्तान द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद सरकार ने उनके परिवार से अपना पल्ला झाड़ लिया था, तो सिंह उन्हें चुप करा देते हैं।

बता दें कि साल 1973 में पाकिस्तान में सिंह की गिरफ्तारी के भारत सरकार ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। परिवार को आर्मी की ओर से पैसे मिलते रहे लेकिन भारत सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। परमजीत कौर जिनपर तभी तीन बच्चे जो 10 साल की उम्र से भी कम के थे की जिम्मेदारी आ गई। वो नौकरानी का काम करके अपने बच्चे पालने को मजबूर थीं।

परमजीत कहती हैं कि सरकार ने उन्हें उस वक्त त्याग दिया जब उन्हें उनकी सबसे अधिक जरूरत थी। हालांकि, परमजीत उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बहुत तारीफ करती हैं, जिन्होंने 2008-09 में परिवार के लिए 10,000 रुपये की मासिक पेंशन मंजूर की थी और उनके बेटे को नौकरी दी थी। इसके अलावा, वह यह भी बताती हैं कि पंजाब सरकार और कुछ अन्य संगठनों की ओर से भी आर्थिक मदद दी गई थी।