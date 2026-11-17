Sonia Gandhi Memoir: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सोमवार को अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। उन्होंने मिली प्रतिक्रिया को बहुत शानदार बताया। इस कार्यक्रम में उनके बच्चे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद थे। इनके अलावा, विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता भी वहां शामिल हुए, जिनमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल थे।

सोनिया गांधी ने संस्मरण लिखने के बारे में विस्तार से बताया। राज्यसभा सांसद ने कहा, “मैंने किताब लिखने का एक कारण यह चुना कि मेरे परिवार, सास, पति, बेटे, बेटी और मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया है और इसमें से ज्यादातर बातें झूठी हैं। इसका असल में हमारे जैसे होने से कोई लेना-देना नहीं है। आपके आस-पास कहानियां बुनी जाती हैं, आपके आस-पास झूठ बुने जाते हैं और दुख देने वाली बातें कही जाती हैं जो सच्चाई के आस-पास भी नहीं होतीं और मैंने सोचा, शायद यह मेरी भावनाओं को बाहर लाने का एक तरीका है, जो मैं अपने परिवार के बारे में जानती हूं और शायद लोग मेरी कहानी सुनने के लिए भी तैयार होंगे।”

सोनिया गांधी को कब लगा कि वह यहीं की हैं?

सोनिया गांधी ने किताब के शीर्षक और ‘बिलॉन्गिंग’ (जुड़ाव) के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने कहा, “‘बिलॉन्गिंग’ का मतलब है ‘आप यहीं के हैं’। जब आप बाहरी होते हैं, तो आपको लगता है कि लोग आपको पसंद नहीं करते और हमेशा आप पर नजर रखते हैं।” सोनिया ने बताया कि उन्हें पहली बार ‘जुड़ाव’ (belonging) का एहसास तब हुआ, जब वह अपने पति के संसदीय क्षेत्र में गईं और वहां के लोगों ने उन्हें अपना लिया। उन्होंने आगे कहा, “2004 में जब कांग्रेस जीती, तब मुझे लगा कि मुझे स्वीकार कर लिया गया है।”

इंदिरा गांधी के बारे में सोनिया गांधी ने क्या कहा?

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में बात करते हुए सोनिया गांधी ने कहा, “मैं इंदिरा गांधी से बहुत प्रभावित थी, उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था और मुझे उनसे डर भी लगता था।” उन्होंने बताया कि उनकी सास ने उन्हें “अनुशासन, समय की पाबंदी, साहस और दृढ़ संकल्प” सिखाया।

सोनिया ने बताया कि वह नहीं चाहती थीं कि उनके पति राजीव राजनीति में आएं, क्योंकि उन्हें डर था कि राजनीति में इंसान बहुत व्यस्त हो जाता है और मैं उन्हें खो दूंगी। सोनिया ने कहा कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो सुरक्षा कारणों से राहुल और प्रियंका को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी।

राजीव गांधी की मौत के बाद, वह बताती हैं कि वह पूरी तरह टूट गई थीं। ऐसे में उनके बच्चों ने उन्हें संभाला। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा, “राजीव के निधन के बाद मैं एक बच्चे की तरह हो गई थी और राहुल और प्रियंका मेरे माता-पिता बन गए थे।”

विपक्ष से कौन-कौन मौजूद था

विपक्ष की एकजुटता दिखाने के लिए वहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती मौजूद थे। किताब के रिलीज होने के एक हफ्ते बाद प्रकाशक हार्परकॉलिन्स ने बताया कि इसकी 2 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि अपनी किताब को मिले रिस्पॉन्स से वह बहुत भावुक हो गईं; जबकि शुरुआत में वह इस किताब को लिखने को लेकर हिचकिचा रही थीं।

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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ का विमोचन दिल्ली में हुआ। इस दौरान इंडिया गठबंधन के बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कैंब्रिज का एक किस्सा सुनाया और पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी गर्लफ्रेंड का भी जिक्र किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कैंब्रिज में अपने समय की एक पर्सनल याद शेयर की। उन्होंने कहा कि वह एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में ले गए थे जहां उनके माता-पिता (पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी) पहली बार मिले थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…