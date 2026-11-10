Delhi Pollution: चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने तमाम राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए केवल दिवाली के पटाखों को जिम्मेदार ठहराना बंद करें। सीटीआई ने कहा कि प्रदूषण के नाम पर सिर्फ पटाखा व्यापारियों की रोजी-रोटी पर ताला लगाना समाधान नहीं है।

सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने पत्र में कहा, “चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री स्पष्ट करता है कि हम प्रदूषण के पूरी तरह खिलाफ हैं। हम दिल्ली की हवा को साफ देखना चाहते हैं। लेकिन प्रदूषण के लिए 1 दिन की दिवाली के पटाखों को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है, प्रदूषण के नाम पर सिर्फ पटाखा व्यापारियों की रोजी-रोटी पर ताला लगाना समाधान नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण के लिए दिवाली के पटाखों को खलनायक मत बनाइए और अपने अपने राज्यों में पराली जलाने की समस्या पर केंद्र सरकार के साथ मिलजुल कर काम कीजिए।”

दिवाली के पटाखों को विलेन बनाने का फैशन बन गया- सीटीआई

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने पत्र में आगे कहा, “आजकल प्रदूषण के लिए दिवाली के पटाखों को विलेन बनाने का फैशन बन गया है। पटाखा कारोबार से जुड़े हुए दिल्ली और देश के 10 लाख परिवारों की रोटी-रोटी का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। दिल्ली के बहुत सारे पटाखा कारोबारी हमसे जुड़े हुए हैं और वो उनको मना भी लेंगे कि वो अगले साल दिल्ली में पटाखों की दुकानें नहीं लगाएंगे और ना ही पटाखे बेचेंगे। लेकिन कोई विश्वसनीय और जवाबदेह पार्टी या संस्था इस बात की गारंटी दे कि अक्टूबर से जनवरी के बीच में दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा और AQI लेवल 300 से ऊपर नहीं जाएगा।”

Chamber of Trade and Industry (CTI) chairman Brijesh Goyal writes a letter to political parties asking them to avoid holding firecrackers responsible for air pollution in Delhi. #Delhi #Pollution #Firecrackers pic.twitter.com/OeFA2iVQgA — Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2026

5, 6, 7 नवंबर को कौन जिम्मेदार था- सीटीआई

सीटीआई ने इस पत्र के माध्यम से सवाल भी किए हैं। पत्र में कहा गया, “पटाखे 8 नवंबर को जले, लेकिन 5 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर को भी दिल्ली में एक्यूआई 350 से 400 के बीच दर्ज किया गया। उस प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार था? उस समय तो पटाखे जले ही नहीं थे। यह तथ्य स्वयं सिद्ध करता है कि दिल्ली के प्रदूषण का मूल कारण पटाखे नहीं हैं। पटाखों को दोष देना सबसे आसान है, लेकिन तथ्यों से आंखें मूंदना सही नहीं है।”

हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच ही प्रदूषण क्यों?

सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने सवाल करते हुए पूछा, “हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच ही प्रदूषण चरम पर क्यों होता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में प्रदूषण क्यों नहीं होता? इसका उत्तर सब जानते हैं – क्योंकि इन महीनों में पड़ोसी राज्यों में पराली नहीं जलाई जाती है। जैसे ही पराली जलना शुरू होती है, दिल्ली का दम घुटने लगता है। जैसे ही पराली जलना बंद होती है, दिल्ली की हवा साफ हो जाती है। यह सीधा संबंध किसी से छिपा नहीं है, फिर हर साल पराली पर कार्रवाई के बजाय दिवाली के पटाखों पर ही दोष क्यों।”

व्यापारियों को रोजी-रोटी पर ताला मत लगाइए

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कहा कि व्यापारियों की रोजी-रोटी पर ताला मत लगाइए। पत्र में कहा गया, “पटाखा उद्योग से देश भर में लगभग 10 लाख लोग जुड़े हैं। शिवकाशी की फैक्ट्रियों से लेकर दिल्ली के खुदरा दुकानदार तक, सभी ने कानूनी रूप से लाइसेंस, स्टॉक और पूंजी लगाई है। एक छोटा व्यापारी साल भर पूंजी लगाता है और केवल दिवाली के 15-20 दिनों में अपनी वार्षिक आय अर्जित करता है। अंतिम समय पर प्रतिबंध लगने से उसका पूरा निवेश डूब जाता है। जब व्यापारियों ने – न्यायालय के निर्देश पर ग्रीन पटाखे बनाए, तब भी उन्हें बार बार टारगेट क्यों किया जाता है।”

निशाना हमेशा हिंदू त्योहार ही क्यों- सीटीआई

सीटीआई ने कहा कि पर्यावरण के नाम पर कार्रवाई हमेशा हिंदू त्योहारों पर ही सबसे सख्त क्यों होती है। दिवाली पर पटाखे, होली पर पानी, छठ पर यमुना, कांवड़ यात्रा पर डीजे, गणपति विसर्जन पर प्रदूषण हर बार सबसे पहले नियम, सबसे पहले प्रतिबंध, सबसे पहले याचिका हिंदू त्योहारों पर ही क्यों आती है? वहीं नए साल की रात 12 बजे पूरे देश में पटाखे जलते हैं, उस समय ऐसी आवाजें क्यों नहीं उठतीं?

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चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को पत्र लिखा है। इस पत्र में यह मांग की गई है कि 11 नवंबर (भैया दूज) तक राजधानी में किसी भी तरह के धरने, प्रदर्शन, रैली या प्रोटेस्ट मार्च की अनुमति बिल्कुल न दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर फिर भी किसी विरोध प्रदर्शन से व्यापार प्रभावित होता है, तो व्यापारी अपनी दुकान की चाबियां विरोध प्रदर्शन के आयोजकों को भी सौंप देंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…