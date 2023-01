Vande Bharat Express: पश्चिम बंगाल में वंदे भारत पर पथराव, शीशे टूटे, यात्री घायल, चार दिन पहले पीएम ने दिखाई थी हरी झंडी

Vande Bharat Express: बता दें कि चार दिन पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी।

Malda में Vande Bharat Express पर हुआ पथराव (Ani photo)

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में मालदा के कुमारगंज स्टेशन के पास हाल ही में शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन (Vande Bharat Express) पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में वंदे भारत एक्सप्रेस के शीशे टूट गए और एक यात्री घायल भी हो गया। यह घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच भारत की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के चार दिन बाद आई है।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram