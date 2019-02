VIDEO: कश्मीर में आतंकियों से मोर्चा लेते रहे जवान, पत्थर बरसाते रहे लोग

जम्मू-कश्मीर में पुलवामा जिले में एक ओर जहां सुरक्षा बल आतंकियों से लोहा ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग उन पर पत्थर बरसा रहे थे। मंगलवार को पुलवामा के रतनीपुरा इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रहा था। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, जबकि एक जवान शहीद हो गया। इस दौरान एक सैनिक के घायल होने की भी सूचना है। सूत्रों के मुताबिक घायल सैनिक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

मुठभेड़ के दौरान जब सुरक्षा बल के जवान आतंकियों से ख़तरा मोल ले रहे थे, तभी भारी संख्या में स्थानीय पत्थरबाजों ने उन पर हमला बोल दिया। जवानों और उनकी गाड़ियों पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए जाने लगे। स्थानीय लोगों के द्वारा सेना पर की गई पत्थरबाजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एएनआई द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में स्थानीय लोगों का हुजूम सेना पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसा रहा है।

