बंगालः शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में पथराव, हंगामा! TMC कार्यकर्ताओं पर आरोप

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टॉलीगंज में आयोजित शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में पत्थर फेके गए हैं। भाजपा नेताओं का आरोप है कि ये पत्थर तृणमूल कार्यकर्ताओं की तरफ फेंके गए हैं। तृणमूल कार्यकर्ताओं के इस कृत्य के जवाब में बीजेपी के लोगों ने भी पत्थर फेंकने शुरू कर दिए हैं।

#WATCH | West Bengal: Stones were pelted at BJP workers who were part of a rally attended by Union Minister Debasree Chaudhuri, state BJP chief Dilip Ghosh and Suvendu Adhikari in Kolkata earlier today. pic.twitter.com/hLW8NEmWeX

— ANI (@ANI) January 18, 2021