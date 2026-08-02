पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने जैश-ए-मोहम्मद से कथित तौर पर जुड़े आतंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि उसने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर हमला करने और दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची थी।

एसटीएफ के महानिरीक्षक (आईजी) गौरव शर्मा ने बताया कि आरोपी की पहचान मोहम्मद हमीम मंडल के रूप में हुई है। उसे पूर्वी बर्धमान जिले से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए कोलकाता लाया गया।

पाकिस्तान में बैठे हैं मंडल के आका

शर्मा ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि जांच में पता चला है कि हमीम मंडल के पाकिस्तान में बैठे आकाओं से संबंध हैं और वह उनके इशारे पर काम कर रहा था।

शर्मा ने कहा, “मुख्यमंत्री (शुभेंदु अधिकारी) उसके निशानों में से एक थे। हमीम मंडल को उसके आकाओं ने मुख्यमंत्री की गतिविधियों पर नजर रखने का काम सौंपा था। उसे उन जगहों की जानकारी जुटाने के लिए कहा गया था, जहां मुख्यमंत्री बिना सुरक्षा के हो सकते थे।”

एसटीएफ ने दावा किया कि हमीम मंडल ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन में पुलिस की वर्दी हासिल कर घुसपैठ करने और वहां तोड़फोड़ करने की साजिश भी रची थी। इसके अलावा कई पुलिस अधिकारियों और नेताओं को भी निशाना बनाने की साजिश रची गई थी।

पुलिस अफसर और नेता भी थे निशाने पर

पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शुभेंदु के अलावा कई पुलिस अफसर और नेता भी इस आतंकी मॉड्यूल के निशाने पर थे। एसटीएफ ने दावा किया कि आरोपी व्हाट्सऐप और टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तान में कई आकाओं के संपर्क में था। इन आकाओं की पहचान ‘राणा’, ‘उजैर’, ‘आबिद जट्ट 333’ और ‘हमाद’ के रूप में हुई है। एसटीएफ के अनुसार संदेह है कि ये सभी पाकिस्तान के शहजाद भट्टी गिरोह से जुड़े हैं।

शर्मा ने बताया कि इस मॉड्यूल की जांच तब शुरू हुई जब पुलिस को हावड़ा के एक वरिष्ठ नेता से फिरौती वसूलने और उनके बेटे का ‘हनी ट्रैप’ के जरिए अपहरण करने की साजिश की सूचना मिली। सुराग के जरिये पुलिस साहिबगंज के एक सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंचे जिसे अर्पिता सरकार नाम की महिला चला रही थी। उन्होंने कहा कि अर्पिता सरकार के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच से पुलिस का ध्यान मंडल तक पहुंचा। पुलिस के अनुसार, दोनों पिछले चार वर्षों से संपर्क में थे।

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