भारत और इजरायल के बीच सांस्कृतिक रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। इजरायल ने देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने की योजना की घोषणा की है। यह घोषणा पिछले हफ़्ते शिव राज्याभिषेक दिवस के मौके पर मुंबई में इजरायल के राजदूत यानिव रेवाच ने की थी। यानिव रेवाच ने कहा कि यह प्रोजेक्ट भारतीयों को इजरायलियों से जोड़ेगा।

इजरायल में लगेगी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति

यानिव रेवाच ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, “हम अच्छी तरह समझते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या असर है और वे भारत के लिए कितने जरूरी हैं। आइडिया यह है कि महाराज की एक बड़ी मूर्ति बनाकर इजरायल भेजी जाए। यह सिर्फ़ एक रेगुलर प्रोजेक्ट से कहीं ज़्यादा होगा, बल्कि यह लंबे समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए भारतीय लोग भी इज़रायली लोगों से जुड़ेंगे। हम इसे इज़राइल के किसी बड़े शहर में लाने का प्लान बना रहे हैं।”

फड़नवीस से मांगा सहयोग

यानिव रेवाच ने कहा कि मेमोरियल को शिवाजी की विरासत के लायक बनाने के लिए इजरायल ने ऐतिहासिक रेफरेंस, आर्टिस्टिक कंसल्टेशन और डिज़ाइन के बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से सहयोग मांगा है। वह तुरंत इसे देने के लिए मान गए।

इससे पहले देवेंद्र फड़नवीस को लिखे एक पत्र में इजरायली राजदूत ने कहा, “हमारा मानना है कि इज़रायल में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति इजरायल और भारत के बीच करीबी रिश्तों का एक मज़बूत निशान होगी। महाराष्ट्र और भारतीय यहूदी समुदाय के बीच ऐतिहासिक रिश्तों को देखते हुए ऐसा स्मारक खास तौर पर मायने रखेगा, जिनके कई वंशज आज इजरायली समाज में अहम योगदान दे रहे हैं।”

यानिव रेवाच ने कहा कि प्रस्तावित मूर्ति का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा इजरायलियों को शिवाजी महाराज के जीवन और उपलब्धियों से परिचित कराना भी है। यानिव रेवाच ने आगे कहा, “मैं भारत में जहां भी जाता हूं, लोगों की आंखों में इजरायल और हमारे राष्ट्रीय नायकों के लिए बहुत सम्मान देखता हूं। मेरा मानना है कि हमें इजरायल में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ज़्यादा जागरूकता फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोस्ती की इसी भावना से मुंबई में इजरायल के राजदूत ने इजरायल में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति लगाने का फैसला किया है।

फड़नवीस ने जताई खुशी

बता दें कि देवेंद्र फड़नवीस ने इस पहल के लिए अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया है। X पर एक पोस्ट में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “यह बहुत बड़ी खबर है! शिव राज्याभिषेक दिवस के शुभ अवसर पर इजरायल में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बड़ी मूर्ति लगाने की इस ऐतिहासिक घोषणा के लिए इज़रायल CG यानिव रेवाच का दिल से धन्यवाद। महाराष्ट्र सरकार इस ऐतिहासिक पहल के लिए पूरा समर्थन देगी। जय भवानी, जय शिवाजी!”

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