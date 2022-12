COVID-19: न्यू ईयर पर घूमने जाने का है प्लान? टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के कुछ ऐसे हैं हाल

Covid Guidelines: क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं।

COVID-19: टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के हाल (Photo Source- ANI)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram