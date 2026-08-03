दिल्ली और दूसरे राज्यों में पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल होने के कारण पुलिस केस का सामना कर रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संबंधित राज्य सरकारें ऐसे केस बंद कर सकती हैं या वापस ले सकती हैं। हालांकि यह राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी, जिन पर पहले से गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

यह फैसला उस घटना के पांच दिन बाद आया है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने कहा था, “दिल्ली (NCT) और दूसरे राज्य दर्ज FIR की जांच जारी रख सकते हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिर भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को ऐसी सुरक्षा नहीं दी जाएगी।”

CJP का केंद्र के साथ हुआ था समझौता

कोर्ट की यह सफाई कुछ याचिकाकर्ताओं की दलील के बाद आई है। उन्होंने कहा था कि 28 जुलाई का आदेश उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने में बाधा बन सकता है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। दिल्ली में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ने केंद्र के साथ समझौता किया था कि दिल्ली और दूसरी जगहों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 28 जुलाई के आदेश के बाद CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि कोर्ट के निर्देश सरकार के उस आश्वासन के उलट हैं जिसमें कहा गया था कि शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल होने के लिए किसी प्रदर्शनकारी को सीधे या परोक्ष रूप से निशाना नहीं बनाया जाएगा।

सोमवार को जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना वाली बेंच ने साफ किया कि ‘आपराधिक रिकॉर्ड’ (Criminal Antecedents) से उनका मतलब सिर्फ़ गंभीर और जघन्य अपराधों से है। केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि हमने भी इसे इसी तरह समझा है।

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को संसद तक हुए मार्च के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस मार्च में कई प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। कोर्ट घायल पुलिसकर्मियों और कथित तौर पर हमले का शिकार हुए कुछ पत्रकारों के परिवारों की याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रहा है।

इससे पहले कोर्ट ने मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने पर विचार किया था और केंद्र व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। सोमवार को मेहता ने कोर्ट को बताया कि उन्हें जवाब देने के लिए और समय चाहिए। मेहता ने बेंच को यह भी बताया कि पुलिस को पता चला है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन स्थल पर 2,738 ऐसे लोग आए थे जिन पर हत्या, रेप और बच्चों के शोषण के मामले दर्ज हैं।

यह भी पढ़ें: ‘हमें परेशान करना बंद कर दो’, PM मोदी पर टिप्पणी करने वाली लड़की की मां ने की विनती

मां ने कहा कि उनकी बेटी ने माफी मांग ली थी और प्रधानमंत्री ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन परिवार को अभी भी लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।