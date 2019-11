पीएम मोदी ने राज्य के दर्जे के लिए केरल को भी बधाई दी। इसके लिए उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘‘केरल के पिरावी दिवस पर मैं अपने केरल निवासी भाइयों व बहनों को बधाई देता हूं। इस राज्य के लोगों ने देश के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। राज्य के लोग हमेशा खुश व समृद्ध रहें।’’

On Kerala Piravi day, greetings to my sisters and brothers of Kerala. People from this state have made remarkable contributions to the nation. May the people of the state be happy and prosperous.