कोलकाता में दुर्गा पूजा के आयोजन के दौरान शनिवार शाम को अचानक भगदड़ हो गई। इस भगदड़ में 17 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल हैं।

हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, पूर्व सीएम ममता बनर्जी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेताओं ने दुख जताया है।

VIDEO | Kolkata: Visuals from the incident spot. At least 17 people died and 25 others were injured in a stampede-like situation at a Durga Puja pandal in north Kolkata on Saturday evening.



As it started raining, people waiting outside the Chorbagan Durga Puja pandal rushed… pic.twitter.com/crjwDdGGmH — Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2026

प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपये की राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

The Prime Minister has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000. https://t.co/6CLxoRkZy6 — PMO India (@PMOIndia) October 17, 2026

गृह मंत्री ने कहा है कि उन्होंने घटना को लेकर सीएम शुभेंदु अधिकारी से बात की है। शाह ने लिखा, इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं और परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रशासन द्वारा घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।”

शाह ने कहा है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के रविवार के अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं और वह अस्पताल जाकर घायलों से मिलेंगे।

अभी-अभी कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ का अत्यंत दु:खद समाचार मिला। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी से बात की। इस हादसे में जान गँवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और परिवारजनों के प्रति संवेदनाएँ व्यक्त… — Amit Shah (@AmitShah) October 17, 2026

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी घायलों से मिलने सरकारी अस्पताल पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि इस घटना से वह दुखी हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक पूजा पंडाल में भगदड़ के कारण हुई जनहानि की दुखद घटना से मन अत्यंत व्यथित है।



माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दें और शोकाकुल परिवारों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति एवं संबल प्रदान… — Nitin Nabin (@NitinNabin) October 17, 2026

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रशासन से अपील है कि सभी घायलों को तुरंत बेहतर इलाज मिले और इस हादसे की निष्पक्ष जांच हो ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी न हो।

कोलकाता के चोरबागान पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की ख़बर बेहद दुखद है। इस हादसे में कई लोगों की जान जाने और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की सूचना है।



मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।



प्रशासन से अपील है कि सभी… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 17, 2026

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जैसे ही बारिश शुरू हुई चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर इंतजार कर रहे लोग भागने लगे, जिससे कुछ लोग सड़क पर गिर गए और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायलों को कोलकाता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया है।

पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री सरदवत मुखर्जी और वरिष्ठ अधिकारी भी तुरंत अस्पताल पहुंचे। घटनास्थल पर आपदा प्रबंधन कर्मियों को तैनात किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह चोरबागान पूजा पंडाल में भगदड़ जैसी स्थिति की खबर से बेहद स्तब्ध हैं और उन्हें इससे गहरा दुख और सदमा पहुंचा है।

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