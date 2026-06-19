लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का आज (19 जून) जन्मदिन है। देश के बड़े नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामना दे रहे हैं। हालांकि डीएमके सुप्रीमो और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का राहुल के जन्मदिन पर शुभकामना संदेश कांग्रेस-डीएमके गठबंधन की कहानी बयां करता है।

19 जून, 2025 को डीएमके सुप्रीमो और उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने X पर लिखा था, “मेरे आदर्श भाई राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हम खून से नहीं, बल्कि सोच, नज़रिए और मकसद से जुड़े हैं। आप मज़बूती से खड़े रहें और हिम्मत से लीड करें। एक बेहतर भारत की ओर हमारे मार्च में, जीत हमारी ही होगी।”

19 जून, 2026 को पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने X पर लिखा, “माननीय विपक्ष के नेता थिरु राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई। आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना करता हूं।” दोनों पोस्ट तमिलनाडु में कांग्रेस-DMK गठबंधन की कहानी बताता है, जो मई में विधानसभा चुनावों में एमके स्टालिन की पार्टी की चौंकाने वाली हार के कुछ दिनों बाद टूट गया था।

कांग्रेस-DMK का ब्रेकअप हो गया?

कांग्रेस ने 6 मई को DMK से रिश्ता तोड़ दिया और विजय की TVK को अपना सपोर्ट दिया, जिसने अपने पहले चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और बहुमत से बस थोड़ा ही पीछे रह गई। कांग्रेस और दूसरी छोटी पार्टियों के समर्थन से TVK बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही।

डीएमके ने कांग्रेस के इस कदम पर तीखा जवाब दिया। स्टालिन के बेटे और पूर्व मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस पर ‘पीठ में छुरा घोंपने’ का आरोप लगाया। डीएमके नेतृत्व ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा, और कहा कि उसके सांसदों के लिए संसद में कांग्रेस सदस्यों के साथ बैठना ठीक नहीं होगा। डीएमके जो कभी इंडिया गठबंधन की एक अहम दल था, उसे भी छोड़ दिया।

कांग्रेस ने 6 मई को TVK को समर्थन देने का ऐलान करते हुए कहा कि यह गठबंधन दोनों पार्टियों के बीच आपसी सम्मान, सही हिस्सेदारी और मिली-जुली ज़िम्मेदारी पर बना है। लेकिन इसका समर्थन इस शर्त पर था कि TVK का BJP के साथ कोई लेना-देना न हो।

डीएमके का आधिकारिक मुखपत्र मुरासोली ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। इसने सवाल उठाया कि राहुल गांधी विपक्षी एकता की बात कैसे कर सकते हैं, जबकि DMK के मुताबिक, उन्होंने सालों तक इसे कमज़ोर करने में बिताए हैं। संपादकीय में केरल के मुख्यमंत्री विजयन और सीपीएम पर राहुल गांधी के बार-बार किए गए हमलों, खासकर चुनाव प्रचार के दौरान लेफ्ट और BJP के बीच सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग के उनके आरोप को उठाया गया।

हाल ही में इंडिया गठबंधन की बैठक में CPM नेताओं ने उन टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठाए। मुरासोली संपादकीय में सीपीएम जनरल सेक्रेटरी डी राजा की इस आलोचना का ज़िक्र किया गया कि राहुल की टिप्पणी “पॉलिटिकल इमैच्योरिटी” दिखाती है।

हालांकि कांग्रेस ने चुनावों के ठीक बाद गठबंधन खत्म कर दिया था, लेकिन उससे बहुत पहले से ही रिश्तों में तनाव दिख रहा था। यह टकराव इतना ज़्यादा था कि राहुल गांधी और स्टालिन ने विधानसभा चुनाव से पहले स्टेज शेयर नहीं किया। तमिलनाडु में DMK से नाराज़ कांग्रेस नेताओं के एक ग्रुप ने पोल के नतीजों में एक मौका देखा और हाईकमान की मंज़ूरी से TVK के साथ समझौते का रास्ता साफ़ हो गया।

दिलचस्प बात यह है कि जहां स्टालिन ने अपने जन्मदिन की शुभकामनाओं में से ‘भाई’ शब्द हटा दिया, वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नए साथी विजय ने राहुल गांधी को ‘मेरा प्यारा भाई’ कहा और X पर एक लंबा पोस्ट लिखा।

उन्होंने कहा, “मेरे प्यारे भाई, लोकसभा में विपक्ष के सम्मानित नेता, थिरु. राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप, जो हमारे महान देश भारत की तरक्की, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और समाज के सभी वर्गों के लोगों की भलाई के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र, आपके सभी कामों में सफलता और सार्वजनिक जीवन में बेहतरीन सेवा करने की क्षमता की कामना करता हूं। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं, क्योंकि आप देश की तरक्की, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और हर तरह के लोगों की भलाई के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। आपकी सभी कोशिशें सफल हों और आप सार्वजनिक जीवन में बेहतरीन सेवा करते रहें।”