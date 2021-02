दिल्ली के किसान आंदोलन में बड़े नेता के रूप में उभर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत बुधवार को हरियाणा के जींद में एक महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मंच अचानक टूट गया। इससे राकेश टिकैत समेत सभी लोग गिर पड़े। बताया जा रहा है कि मंच पर क्षमता से ज्यादा लोग बैठे थे। हालांकि घटना में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पिछले करीब दो महीने से दिल्ली के गाजीपुर बार्डर पर केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे कई संगठनों के साथ भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश सिंह टिकैत भी लगातार सक्रिय हैं।

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में पुलिस ने राकेश टिकैत समेत कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन के दौरान हिंसा होने के बाद कुछ संगठन आंदोलन से बाहर हो गए थे। हालांकि भारतीय किसान यूनियन अब भी आंदोलन में सक्रिय है। बुधवार को यूनियन के नेता हरियाणा के जींद में एक महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान अचानक मंच टूट गया। आशंका जताई जा रही है कि मंच पर क्षमता से ज्यादा लोग बैठे थे।

#WATCH | The stage on which Bharatiya Kisan Union (Arajnaitik) leader Rakesh Tikait & other farmer leaders were standing, collapses in Jind, Haryana.

A 'Mahapanchayat' is underway in Jind. pic.twitter.com/rBwbfo0Mm1

