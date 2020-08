सीबीआई दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। जिसके चलते वह अभिनेता की महिला मित्र रही रिया चक्रवर्ती से पुछताछ कर रही है। जांच एजेंसी के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बेहद कड़े शब्दों में रिया के खिलाफ एक ट्वीट लिखा.

अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि विषकन्या रिया से पूछताछ करके हम सुशांत को ड्रग दिए जाने और उसका मर्डर किये जाने की गुत्थी सुलझा सकते हैं। उसे कस्टडी में रखकर उससे पूछताछ किया जाना जरूरी है। उसे जल्द गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नशीले पदार्थो के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाना राष्ट्रहित में बहुत जरूरी है।

Shake down Vishkanya Rhea we will get the plot of drugging SSR and murder. For that custodial interrogation required. Which means she be arrested soon. The big unravelling for the national interest is smashing of the narcotics network.



इस ट्वीट के बाद सुब्रमण्यम स्वामी को ट्रोल किया जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने उन्हें जवाब देते हुए ट्वीट करते हुए लिखा कि मार्च के बाद 2 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है लेकिन आप ने रिया और सुशांत की रट लगाई हुई है। आप असल मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी से ध्यान भटकाते हैं।

20 million Indians lost jobs since March but most of u folks r obsessed withRhea&Sushant. U divert attention from real problems e.g. massive poverty,record unemployment,appalling child malnourishment,lack of healthcare, price rise etc&focus on irrelevancies

आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने रिया के खिलाफ अपने ट्वीट से 9 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी पर अर्थव्यवस्था की नकारात्मक वृद्धि दर को लेकर तंज कसा था।

यूजर रजत कुमार ने लिखा है कि स्वामी जी आज कल कोरोना के 75 हज़ार से ज्यादा मामले रोजाना आ आ रहे हैं। रोजाना 1 हजार से भी ज्यादा लोग मर रहे हैं। नेता और अदालत वर्चुअल हो गए हैं लेकिन भीषण महामारी के दौरान छात्रों को मौत के मुंह में धकेलने का काम जारी है। इन सब मुद्दों पर कब प्रकाश डालेंगे?



यूजर अम्बिकेश प्रताप सिंह ने लिखा है कि नीट परीक्षा के कुल अभ्यर्थियों की संख्या 1597433 है। जबकि परीक्षा केंद्र 3842 ही हैं। एक केंद्र पर परीक्षार्थियों का औसत 415 है। और सरकार वादा कर रही है कि एक केंद्र पर 150 से अधिक परीक्षार्थी नहीं होंगे।

NEET

Total number of candidate : 1597433

Total number of centres : 3842

Average candidates in one centre : 1597433/3842 = 415.18

And they promised of maximum 150 candidates in 1 centre.

We want answer @DrRPNishank

We want answer @DG_NTA #Mann_Ki_Nahi_Students_Ki_Baat pic.twitter.com/EB04Q8fuOW

— Ambikesh Pratap Singh Gaharwar (@Ambikesh_S_InC) August 30, 2020