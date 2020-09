सुशांत सिंह की मौत के मामले में उनकी प्रेमिका रही रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि उनकी आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी होनी बाकी है। कुछ कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद रिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एनसीबी के डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने इस बात की जानाकारी दी।

तीन दिन की पूछताछ के बाद अब रिया को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद रिया को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। रिया का कोविड-19 टेस्ट भी होगा। मंगलवार को रिया से शोविक और मिरांडा के सामने बैठाकर पूछताछ की गई।

Rhea Chakraborty yet to be formally arrested. Paperwork and other formalities are being completed: KPS Malhotra, Deputy Director, Narcotics Control Bureau #Mumbai https://t.co/LEyff4h72W

— ANI (@ANI) September 8, 2020