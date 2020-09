बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के साथ ड्रग कनेक्शन के मुद्दे पर सोमवार को नई दिल्ली में संसद के बाहर BJP सांसद रूपा गांगुली ने विरोध प्रदर्शन किया। सिने जगत पर भड़कते हुए उन्होंने कहा- मुंबई फिल्म इंडस्ट्री किसी को मारेगी। किसी को गांजा पिलाएगी। किसी को कोकेन पिलाएगी और बोल देगी सुशांत सिंह ने आत्महत्या की। यहां लड़कियों को अपमानित किया जाता है और मुंबई पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं लेती।

Bharatiya Janata Party की सांसद के पास इस दौरान कुछ प्लेकार्ड्स (तख्तियां) थीं, जिन पर हिंदी और बांग्ला में लिखा हुआ था- मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और कितने मर्डर कराएगी? ये इंडस्ट्री और कितनी लड़कियों की इज्जत लूटेगी? कितने बच्चों की जिंदगी ड्रग्स में डुबा देगी? क्यों 50 फीसदी खराब लोगों के कारण बाकी लोग भी बदनामी सहें?

Delhi: Bharatiya Janata Party (BJP) MP Rupa Ganguly protests in the Parliament premises; says, “Mumbai film industry kills people, makes them drug addict, and keep insulting woman, but nobody is doing anything. Mumbai Police remains silent.” pic.twitter.com/2GmaSRefdw

