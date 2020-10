SSR Case पर BJP के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि वह इस केस के बारे में समाचार चैनलों पर खबरें देख-देख कर पक चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने कुछ दिनों से टीवी देखना भी बंद कर दिया है।

विजयवर्गीय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, “सुशांत सिंह…सुशांत सिंह का खूब चला। आपके मीडिया वाले भी लगातार तीन महीनों से दिखा रहे हैं। आजकल तो मैं इतना पक गया हूं कि मैंने चार दिनों से टीवी देखना बंद कर दिया है। ऐसा इसलिए, क्योंकि टीवी खुलते ही सिर्फ वही दिखता है- बॉम्बे और बॉलीवुड…अब उसमें आ गया है कि भई आत्महत्या तो हुई ही नहीं।”

‘Got so bored that I stopped watching TV’, says BJP’s @KailashOnline over the continuous media coverage demanding justice for Sushant Singh Rajput.

Listen in to his statement.

Sherine Elizabeth & Siddhant Mishra with the latest updates. pic.twitter.com/qkBH4XpdEm

— TIMES NOW (@TimesNow) October 5, 2020