कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मांगा जवाब

मुंबई में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर मणिकर्णिका पर बीएमसी कर्मचारियों ने कार्रवाई के तहत तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी। यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने बीएमसी से कंगना रनौत की याचिका पर जवाब मांगा है।

बता दें कि कंगना रनौत के पाली हिल स्थित दफ्तर पर बीएमसी की जेसीबी चल गई है। जिसके बाद कंगना ने बीएमसी की तुलना बाबर की सेना से करते हुए कहा कि मेरे लिए यह एक इमारत नहीं राम मंदिर ही है, आज वहाँ बाबर आया है। कंगना रनौत ने ट्वीट कर लिखा ,”मणिकर्णिका फ़िल्म्ज़ में पहली फ़िल्म अयोध्या की घोषणा हुई, यह मेरे लिए एक इमारत नहीं राम मंदिर ही है, आज वहाँ बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा राम मंदिर फिर टूटेगा मगर याद रख बाबर यह मंदिर फिर बनेगा यह मंदिर फिर बनेगा, जय श्री राम , जय श्री राम , जय श्री राम।”

Bombay High Court stays BMC’s demolition at Kangana Ranaut’s property, asks the civic body to file reply on actor’s petition pic.twitter.com/VaoeBSOnay

