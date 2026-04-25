जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों से संबंधित 3.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त किया है।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पुलिस स्टेशन संगम ने मादक औषधि एवं मनोविकृति पदार्थ (NDPS) अधिनियम की धारा 68-F के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 और 29 के तहत मामला दर्ज किए गए आरोपियों से जुड़ी दो अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

पहली संपत्ति में आरोपी शकील अहमद गनी से संबंधित है। जो अब सतर गनी का बेटा है। उसका एक दो मंजिला आवासीय मकान और 1 कनाल जमीन शामिल है। इस संपत्ति का मूल्य दो करोड़ रुपये से ज्यादा आंका गया है।

दूसरी कुर्की में आरोपी फारूक अहमद मीर से संबंधित है। यह अबू रहमान मीर का पुत्र है। इसका एक दो मंजिला आवासीय मकान और 1 कनाल जमीन शामिल है। इस संपत्ति का मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपये है।

पुलिस ने बताया कि जब्त की गई संपत्तियों की पहचान मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त अवैध संपत्तियों के रूप में की गई है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे कड़े कदम मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को रोकने और क्षेत्र में सक्रिय मादक पदार्थों के नेटवर्क की वित्तीय रीढ़ तोड़ने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।

अधिकारियों ने आगे कहा कि यह कार्रवाई मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को नष्ट करने और एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे एक सतत अभियान का हिस्सा है। जनता से अपील की गई है कि वे पुलिस के साथ सहयोग करें और जम्मू-कश्मीर में नशामुक्त समाज के निर्माण में मदद करने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित कोई भी जानकारी साझा करें।

श्रीनगर पुलिस ने कहा है कि वह सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके अवैध तरीके से कमाए गए संपत्तियों को भी जब्त कर रही है। इससे मादक पदार्थों के पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश में नशे के इस्तेमाल और तस्करी को रोकने के लिए चल रहे “नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर” अभियान के तहत ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि 20 अप्रैल की शाम 06.45 बजे जब इकबाल इब्राहिम सेलिया की पत्नी और बेटा बाहर गए हुए थे तभी कथित तौर पर दो शख्स घर में घुस गए और उन पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक, इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में हमले से पहले और बाद में आरोपियों के आने-जाने की हलचल कैद हो गई। पढ़ें पूरी खबर।