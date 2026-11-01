नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी मंगलवार को अपनी पार्टी और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। मंगलवार को आगा सैयद मेहदी की 26वीं बरसी है और आगा सैयद रूहुल्लाह एनसी पार्टी और लोकसभा दोनों से इस्तीफा दे देंगे। रूहुल्लाह ने अभी तक अपना राजनीतिक भविष्य तय नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पास एक बड़ा फ्रेमवर्क है, जो उनके बताए सिद्धांतों और पक्के इरादे पर आधारित है। उनके लिए कश्मीर की दो मुख्य राजनीतिक पार्टियां, NC और विपक्षी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP), उस स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरतीं।

रूहुल्लाह ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मैं पहले से ही लोगों के टच में हूं। मैं कुछ हेडहंटिंग कर रहा हूं। मैं ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जिनका (पॉलिटिकल) बोझ कम हो या बिल्कुल न हो, ऐसे लोग जिनका इस रास्ते पर काम करने का कोई इरादा और इच्छा हो।यह एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं यह मुश्किल काम करना चाहता हूं। मैं यह ज़िम्मेदारी लेना चाहता हूं क्योंकि, मेरी राय में यही एकमात्र इलाज है।”

कम उम्र में ही शुरू हो गया था रूहुल्लाह का करियर

बडगाम असेंबली सीट से तीन बार विधायक रहे आगा सैयद रूहुल्लाह का राजनीतिक करियर कम उम्र में ही शुरू हो गया था। उनके पिता कांग्रेस नेता थे और मगाम में एक आतंकी हमले में मारे गए थे। उसके दो साल बाद NC अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें पर्सनली पार्टी में शामिल होने और चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। उस समय रूहुल्लाह ने चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी न्यूनतम उम्र को पार किया था।

रूहुल्लाह बडगाम जिले के एक असरदार शिया परिवार से हैं, जिसका सेंट्रल कश्मीर में काफी दबदबा है। उनके चाचा, आगा सैयद हसन मोसावी, जो हुर्रियत लीडर हैं और असरदार अंजुमन शरी शियान के हेड हैं, जबकि उनके रिश्तेदार आगा मुंतज़िर मेहदी, बडगाम से अभी पीडीपी विधायक हैं। मुंतज़िर ने यह सीट उपचुनाव में जीती थी, जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के रूहुल्लाह के नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट को समर्थन न करने के फैसले के बाद खाली हुई थी।

रूहुल्लाह और NC के बीच दरार

रूहुल्लाह और NC के बीच दरार बढ़ती जा रही है, जिसमें Article 370 पर पार्टी की स्थिति, बीजेपी के साथ उसके रिश्ते और चुनावी वादों से अलग होने को लेकर असहमति है। कभी पार्टी का एक जाना-माना चेहरा रहे रूहुल्लाह ने खुद को पार्टी की लीडरशिप से दूर कर लिया है। उमर अब्दुल्ला सरकार और जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने और स्पेशल स्टेटस जैसे अहम राजनीतिक मुद्दों को संभालने के तरीके की उनकी सार्वजनिक आलोचना ने इस मतभेद को और गहरा कर दिया है।

रूहुल्लाह एक ऐसे राजनीतिक संगठन को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं जो नौ दशकों की उथल-पुथल से बचा हुआ है और जम्मू-कश्मीर में मुख्य राजनीतिक ताकत बना हुआ है, जिसका संगठनात्मक नेटवर्क पूरे इलाकों में फैला हुआ है। हालांकि उनका मानना है कि उनकी चुनौती NC के लिए मुश्किल हो सकती है।

उन्होंने कहा, “मेरी लड़ाई एक सोच की लड़ाई है। PDP किसी तरह उन्हें थोड़े समय के लिए सोच की चुनौती देने में कामयाब रही, और NC उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। जम्मू-कश्मीर में NC और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बीच पूरे 30-40 सालों से सोच की चुनौती, ज़मीन की लड़ाई चल रही थी। मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब सोच की चुनौती की बात आई, तो सड़कों पर दूसरी तरफ का कंट्रोल था।”

‘NC ने झूठ बोला और धोखा दिया’

रुहुल्लाह ने NC पर अपने चुनाव प्रचार के दौरान झूठ और धोखे का सहारा लेने और सत्ता में आने के बाद अपने व्यवहार से वोटरों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पार्टी छोड़ने के उनके फैसले के पीछे यही मुख्य कारण था। रुहुल्लाह ने कहा, “उदाहरण के लिए, वह (उमर) कहते हैं कि जिस BJP ने (आर्टिकल 370) छीना, वह उसे वापस नहीं दे सकती। उन्होंने चुनावों के दौरान यही कारण नहीं बताया। उन्होंने इसके उलट कुछ कहा और कहा कि उनका काम BJP को चुनौती देना है। इसका मतलब है कि उन्होंने झूठ बोला और लोगों को गुमराह किया, लोगों को धोखा दिया। या तो वह तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। मैं धोखे में विश्वास नहीं करता। मैं सिद्धांत और पक्के इरादे में विश्वास करता हूं। मुझे क्लैरिटी चाहिए थी और यह क्लैरिटी मुझे खुद पार्टी प्रेसिडेंट ने दी जब उन्होंने कहा कि अगर आगा रूहुल्लाह को लगता है कि आर्टिकल 370 को वापस लाया जा सकता है, तो वह जाकर इसे वापस ला सकते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें खुद भी विश्वास नहीं है कि इसे वापस लाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि उन्होंने फिर से लोगों से झूठ बोला।”

रूहुल्लाह के लिए 2024 के विधानसभा चुनावों ने NC को रास्ता बदलने का मौका दिया, लेकिन पार्टी इसे भुना नहीं पाई। इसके बजाय उनका मानना है कि चुनाव के बाद BJP की भाषा बोलकर इसने लोगों को धोखा दिया। पार्टी के बारे में उनका अंदाजा साफ है। उन्होंने कहा कि NC को सुधारा नहीं जा सकता।

यह भी पढ़ें: उमर अब्दुल्ला ने NC के कद्दावर नेताओं को सौंपी वित्त और ऊर्जा विभाग की कमान, जानें किसे कौन सा डिपार्टमेंट मिला

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चार नए मंत्रियों को शामिल करके अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। अब सभी मंत्रियों को उनके विभाग भी बांट दिए गए हैं। जिन विभागों को फिर से बांटा गया, उनमें ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग शामिल है, जो पहले मुख्यमंत्री के पास थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के पुराने नेता अली मोहम्मद सागर को उमर अब्दुल्ला ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें ऊर्जा विभाग, कानून-न्याय और संसदीय कार्य विभाग दिए गए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें