श्रीदेवी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट: बाथटब में डूबने से हुई श्रीदेवी की मौत, अमर सिंह बोले- वो शराब नहीं पीती थीं

Sridevi Postmortem Report: अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ताजा जानकारी के अनुसार, श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई है। UAE के अखबार खलीज टाइम्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई है। समाचार एजेंसी एएनआई ने भी श्रीदेवी की फॉरेंसिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें श्रीदेवी की मौत की वजह दुर्घटनावश डूबने को बताया गया है। खलीज टाइम्स के मुताबिक श्रीदेवी के खून में अल्कोहल के भी अंश मिले हैं। इसके साथ ही खलीज टाइम्स ने डॉक्टरों के हवाले से इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी।

खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी की मौत में साजिश का कोई एंगल नहीं है। दुबई में श्रीदेवी के रिश्तेदार कानूनी प्रक्रिया को पूरी करने में लगे हैं। इनमें दुबई स्थित भारतीय काउंसलेट से श्रीदेवी के पासपोर्ट को कैंसिल करना भी शामिल है।श्रीदेवी के खून में अल्कोहल के अंश का मिलना इस बात को साबित करता है उन्होंने शराब पी रखी थी। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाथरूम में उन्हें चक्कर आया इसके बाद वो बाथटब में गिर पड़ीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बाथटब में डूब कर ही उनकी मौत हुई।

राज्‍यसभा सांसद अमर सिंह ने एएनआई से कहा है कि ”श्रीदेवी कड़ी शराब नहीं पीती थीं। वह मेरी तरह कभी-कभी वाइन पिया करती थीं। मैंने अबू धाबी के शेख अल नहयान से बात की है। उन्‍होंने मुझे आश्‍वासन दिया है कि सभी औपचारिकताएं और रिपोर्ट्स पूरी कर ली गई हैं। उनका पार्थिव शरीर मध्‍य-रात्रि पर भारत पहुंच जाना चाहिए।”

गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी अपना बैलेंस खो बैंठी और बाथटब में गिर पड़ीं। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी के शव को शवलेपन गृह ले जाया गया है। भारत भेजे जाने से पहले श्रीदेवी के शव पर केमिकल का लेप लगाया जा रहा है ताकि शव खराब ना हो। दुबई पुलिस ने इस केस को अब सरकारी वकील को ट्रांसफर कर दिया है। दुबई पुलिस अब इस केस से जुड़ी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करेगी।

श्रीदेवी का डेथ सर्टिफिकेट:

Khaleej Times has exclusively obtained a copy of #Sridevi‘s death certificate that confirms the cause of death as ‘accidental drowning’. EXCLUSIVE details – https://t.co/STLXW5y2VI pic.twitter.com/FA6ypk3m2F

— Khaleej Times (@khaleejtimes) February 26, 2018