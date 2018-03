श्री श्री रविशंकर ने असदुद्दीन ओवैसी को बताया मूर्ख, बोले- मैं ऐसे लोगों पर कमेंट नहीं करता

सीरीया वाले बयान पर श्री श्री रविशंकर के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। एएमआईएम के मुखिया के इस मांग पर श्री श्री ने ये कहते हुए प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया कि मैं उनके जैसें मूर्खों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बता दें कि सोमवार को एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए आध्यात्मिक गुरु ने ये कह दिया था कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बनाने में ज्यादा देर की गई तो वहां सीरिया जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। श्री श्री के इस बयान पर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में काफी हंगामा हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें आड़े होथों लिया। एमआईएम प्रमुख ओवैसी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि श्री श्री अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि उन्हें लगता है सब लोग उनकी बात मानेंगे।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- ‘श्री श्री का इस देश के संविधान में कोई विश्वास नहीं है। वो कानून को नहीं मानते। उन्हें लगता है कि वह खुद ही कानून हैं। उन्हें लगता है कि वो इतने बड़े हो गए हैं कि सब लोग उनकी बात सुनेंगे। वो निष्पक्ष नहीं हैं।’

असदुद्दीन ओवैसी के इन आरोपों पर जब श्री श्री रविशंकर से उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने इसपर कुछ भी कहने से मना कर दिया। श्री श्री रविशंकर ने कहा कि मैं ओवैसी जैसे मूर्ख के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हालांकि श्री श्री रविशंकर ने सीरिया वाले बयान पर कहा कि उसे धमकी की तरह ना देखा जाए, वो धमकी नहीं है वो तो बस एहतियात के तौर पर कहा गया था।

Sri Sri Ravi Shankar on AIMIM chief Asaduddin Owaisi demanding an FIR against him over his Syria remark, says, ‘I don’t comment on foolish people’

