यह कहानी सिर्फ श्रीलंका लौटने की कानूनी राह खुलने की नहीं बल्कि तीन दशक से तमिलनाडु में रह रहे श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के सामने खड़े उस सवाल की है कि आखिर उनका घर अब कहां है। श्रीलंका ने गृहयुद्ध के दौरान बिना वैध पासपोर्ट या अनधिकृत रास्तों से देश छोड़ने वाले लोगों की स्वैच्छिक वापसी का रास्ता आसान किया है। लेकिन, करीब 90 हजार शरणार्थियों के लिए ‘वापसी’ सिर्फ सीमा पार करने का फैसला नहीं है, इसके साथ जमीन, रोजगार, घर, बच्चों की पढ़ाई जैसे सवाल भी जुड़े हैं। एक तरफ वह देश है जिसे पहली पीढ़ी आज भी अपना घर मानती है, दूसरी तरफ तमिलनाडु है जहां उनके बच्चे पैदा हुए, पढ़े और बड़े हुए।

ऐसे ही एक परिवार के श्रीलंका छोड़ने से पांच दिन पहले ईलम पीपुल्स रिवोल्यूशनरी लिबरेशन फ्रंट (EPRLF) के कुछ हथियारबंद लोग उनके घर पहुंचे। वे 12 साल से अधिक उम्र के लड़कों को तलाश रहे थे। महेंद्रन तब सिर्फ 11 साल के थे। उनके माता-पिता ने उन्हें, उनके भाई और कुछ चचेरे भाइयों को घर की छत और फॉल्स सीलिंग के बीच बनी संकरी जगह में छिपा दिया। बच्चे सुबह से रात 9 बजे तक वहीं दुबके रहे।

इसके कुछ समय बाद परिवार ने घर छोड़ दिया और करीब 15 किलोमीटर दूर मन्नार द्वीप के पेसालाई पहुंच गया। महेंद्रन के दो चचेरे भाई दूसरी गाड़ी से जा रहे थे। उन्हें लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) ने पकड़ लिया। बाद में उन्हें श्रीलंकाई सेना के खिलाफ लड़ाई में झोंक दिया गया जहां उनकी मौत हो गई। मन्नार द्वीप पर परिवार ने नाव का इंतजार करते हुए 15 दिन बिताए। खाने का सामान सीमित था और उन्हें LTTE तथा श्रीलंकाई सेना दोनों से बचकर रहना पड़ता था। आखिरकार 22 जुलाई 1990 की रात परिवार ने नाव से पाक जलमार्ग (Palk Strait) पार किया और भारत की ओर धनुषकोडी के पास तट पर उतरा।

36 साल बाद भी ‘मेरा देश’ श्रीलंका

श्रीलंका से भागने के 36 साल बाद महेंद्रन अब पुडुकोट्टई में रहते हैं। जब उनका परिवार देश से निकला था, तब उनके पिता की उम्र 42 साल थी। महेंद्रन ने तमिलनाडु में पढ़ाई की, चेन्नई के लोयोला कॉलेज से शिक्षा हासिल की और फर्नीचर का बिजनेस करते हैं। 47 साल की उम्र में भी जब उनसे पूछा जाता है कि वह कहां के रहने वाले हैं तो उनका जवाब होता है सीलोन लेकिन उनके बेटे और बेटी का जवाब अलग होगा। वे खुद को तमिलनाडु का निवासी बताते हैं।

यही दो पीढ़ियों के बीच की दूरी है, जिसे श्रीलंका अब पाटने की कोशिश कर रहा है। इस महीने श्रीलंका सरकार ने उस लंबे समय से चले आ रहे कानूनी अड़ंगे को हटा दिया, जो गृहयुद्ध के दौरान बिना वैध पासपोर्ट या अधिकृत रास्ते के देश छोड़ने वाले शरणार्थियों की स्वैच्छिक वापसी में बाधा बन रहा था।

श्रीलंकाई सरकार के मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक, जिन लोगों की श्रीलंकाई नागरिकता की पुष्टि हो जाएगी, वे स्टेट इंटेलिजेंस सर्विस की मंजूरी के बाद अधिकृत बंदरगाह से देश में प्रवेश कर सकेंगे। सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने युद्ध के दौरान बिना अनुमति देश छोड़ा था, उनके खिलाफ इमिग्रेशन कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यह फैसला उन सभी लोगों पर लागू होगा जिन्होंने 19 मई 2009 से पहले श्रीलंका छोड़ा था। इसी दिन देश का गृहयुद्ध समाप्त हुआ था।

करीब 90 हजार शरणार्थी

कई शरणार्थियों के लिए यह बड़ा बदलाव है। हालांकि, भारत में रह रहे करीब 90,000 श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए वापस लौटना इतना आसान फैसला नहीं है। इनमें से 58,000 से ज्यादा लोग तमिलनाडु के 29 जिलों में फैले 103 शिविरों में रहते हैं। करीब 30,000 लोग शिविरों के बाहर रहते हैं। इसके अलावा तिरुचि सेंट्रल जेल परिसर के भीतर एक विशेष शिविर भी है।

तीन दशक से ज्यादा समय भारत में बिताने के बावजूद इन शरणार्थियों को अब भी समय-समय पर दस्तावेजों का रिन्यूअल कराना होता है, कुछ मामलों में यह प्रक्रिया हर सप्ताह तक करनी पड़ती है। शिविरों में रहने वालों को सुबह 6 बजे परिसर से बाहर जाने की अनुमति होती है लेकिन आमतौर पर शाम 6 बजे तक लौटना जरूरी होता है। तमिलनाडु से बाहर यात्रा करने पर भी पाबंदियां हैं।

महेंद्रन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “जरूरी यह नहीं है कि हमारा गर्मजोशी से स्वागत होगा या नहीं। सवाल यह है कि सरकार वहां हमारे रहने का इंतजाम कैसे करेगी। हम कैसे गुजारा करेंगे? वहां खाना कैसे खरीदेंगे?” महेंद्रन कहते हैं कि सीलोन का सपना आज भी उनके भीतर है लेकिन जमीन, घर, रोजगार और बच्चों की पढ़ाई को लेकर सवालों को वह नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, “क्या हमें वापस जाकर सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहिए? यहां शरणार्थी की जिंदगी से भी बदतर स्थिति में? क्या मैं बहुत ज्यादा मांग रहा हूं? मुझे नहीं पता।”

वापसी के लिए सीमित आर्थिक मदद

श्रीलंका की लगातार सरकारें लौटने वाले शरणार्थियों को घर और आजीविका समेत पुनर्वास सहायता देने की पेशकश करती रही हैं लेकिन कैबिनेट के ताजा फैसले में किसी नए सहायता पैकेज का जिक्र नहीं है। श्रीलंकाई शरणार्थियों की स्वदेश वापसी पर करीब तीन दशक से काम कर रहे एक वरिष्ठ विशेषज्ञ के मुताबिक, प्रतिक्रिया अब तक बेहद धीमी रही है। उनके अनुसार पिछले दो सालों में केवल करीब 400 शरणार्थी श्रीलंका लौटे हैं और पिछले नौ महीनों में आवेदन करने वाले सिर्फ 36 लोग फिलहाल प्रतीक्षा सूची में हैं।

विशेषज्ञ कहते हैं, “श्रीलंका के कैबिनेट के फैसले के बाद आवेदनों में कोई अचानक बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है।” उनके मुताबिक, शरणार्थियों की हिचकिचाहट का कारण सिर्फ इमिग्रेशन संबंधी दिक्कतें नहीं हैं। असली चिंता श्रीलंका का आर्थिक संकट और रोजगार को लेकर अनिश्चितता है। करीब 15-20 प्रतिशत शरणार्थियों के पास ही श्रीलंका में अपनी जमीन है।

वापसी के लिए मिलने वाली सीमित आर्थिक सहायता भी कम हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के फंड में कमी के कारण पुनर्वास अनुदान 11,250 रुपये प्रति व्यक्ति से घटकर अब 8,000 रुपये रह गया है।

श्रीलंका लौटने वालों की संख्या में गिरावट

श्रीलंका लौटने वालों की संख्या के आंकड़े भी इस गिरावट को दिखाते हैं। 2011 में 1673 लोग लौटे थे जो 2012 में 1264, 2013 में 711, 2014 में 396 और 2015 में 452 रह गए। 2016 में यह संख्या बढ़कर 852 और 2017 में 1520 हुई लेकिन इसके बाद फिर गिरावट शुरू हो गई। 2018 में 1283 और 2019 में 963 लोग लौटे। इसके बाद संख्या तेजी से गिरी, 2020 में 196, 2021 में 96, 2022 में 208, 2023 में 326, 2024 में 203 और 2025 में सिर्फ 92 लोग श्रीलंका लौटे। हालांकि जुलाई 2025 से फरवरी 2026 के बीच 46 परिवारों के 246 लोग श्रीलंका लौटे और उन्हें किसी आधिकारिक विरोध या कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। यह श्रीलंका सरकार की बदली हुई नीति का संकेत माना जा रहा है।

जिस राजनीतिक माहौल से भागकर तमिल शरणार्थी भारत आए थे, उसकी तुलना में आज श्रीलंका की स्थिति तमिलों के लिए कहीं अधिक अनुकूल है। फिर भी आशंकाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। तमिलनाडु के शिविरों में रहने वाले करीब 73 प्रतिशत शरणार्थी 30 साल से ज्यादा समय से भारत में हैं। इनमें 44-46 प्रतिशत ऐसे हैं जिनका जन्म भारत में ही हुआ है। यानी ज्यादातर लोगों के लिए भारत ही वह एकमात्र देश है, जिसे उन्होंने वास्तव में जाना है। ऐसे में कई शरणार्थी चाहते हैं कि भारत उन्हें यहीं स्थायी समाधान दे, बजाय इसके कि उन्हें श्रीलंका लौटने के लिए मजबूर किया जाए।

नागरिकता पर पशोपेश

महेंद्रन की तरह एलंगेश्वरन ने भी भारत में 36 साल बिताए हैं। उनका बेटा 20 साल का है और बेटी 27 साल की। बेटी ने डिग्री पूरी कर ली है। फिर भी एलंगेश्वरन कहते हैं, “चाहे कुछ भी हो, हमें शरणार्थी ही कहा जाता है।” उनका परिवार पिछले दो साल से श्रीलंका लौटने की कोशिश कर रहा है इसलिए वह श्रीलंका सरकार के नए फैसले का स्वागत करते हैं। अगर उनके दस्तावेजों को कल ही मंजूरी मिल जाए तो वह कहते हैं कि वह तुरंत लौट जाएंगे। अगर भारत में उन्हें नागरिकता मिल सकती या दोहरी नागरिकता का विकल्प होता तो वह यहीं रहने पर विचार करते। लेकिन, जिंदगी भर सरकारी निगरानी में रहने और LTTE समर्थक होने के संदेह का सामना करने से वह थक चुके हैं।

महेंद्रन के विपरीत एलंगेश्वरन के पास श्रीलंका में जमीन भी है। हालांकि वह लंबे समय से खाली पड़ी है और उस पर अतिक्रमण हो चुका है। वह कहते हैं, “हमें वहां जाकर अपनी जमीन फिर से हासिल करनी होगी।” एलंगेश्वरन की 27 वर्षीय बेटी जुविथा ने आज तक श्रीलंका नहीं देखा है। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया है। उनकी पूरी जिंदगी और उनके दोस्तों का दायरा भारत में ही है। जुविथा कहती हैं, “यहां मेरे लिए नौकरियां नहीं हैं। मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती और निजी नौकरियों में बहुत कम वेतन मिलता है। मुझे उम्मीद है कि मैं श्रीलंका में बस पाऊंगी, भले ही शुरुआती साल मुश्किल हों।”

महेंद्रन भी चाहते हैं कि उनके बच्चों के पास चुनाव का अधिकार हो, श्रीलंका लौटने का या भारत में रहने का। वह कहते हैं, “मेरे पिता शरणार्थी थे, मैं शरणार्थी हूं और मेरे बच्चे और पोते भी शरणार्थी ही कहलाएंगे।”

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