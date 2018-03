केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल प्रधानमंत्री की एक तस्वीर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर कर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी कुछ गार्ड्स के साथ हेलीपैड पर आते दिख रहे हैं और पीछे हेलीकॉप्टर खड़ा दिख रहा है। इस तस्वीर पर विजय गोयल ने कैप्शन में लिखा- ”शेर की झलक, सबसे अलग.. One Man Army – who is taking #India to towering heights.” ट्वीट में विजय गोयल ने हैशटैग ‘इंडिया विद पीएम मोदी’ भी लिखा है। लेकिन विजय गोयल के इस ट्वीट पर ट्रोलर्स की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक यूजर ने लिखा- ”मोदी शेर है ? शेर तो जानवर होता है, शेम ऑन यू विजय गोयल, देश के प्रधानमंत्री की तुलना जानवर से करते हो?” एक यूजर ने लिखा- ”गोयल साहब के ट्वीट से एक बुजुर्ग की बात याद आई, आजकल वही नेता कामयाब है जो एक हाथ में मक्खन रखे और दूसरे में चूना और जैसा मौका हो उसे तुरंत वैसे ही लगा दे।”

एक और यूजर ने लिखा- ”हेलीकॉप्टर के लिए लिखा?” बिलाल मोटरवाला नाम के यूजर ने लिखा- ”शेर को कभी रोते नही देखा, यह कैसा शेर है जो बात बात में घड़ियाली आंसू बहाते हैं? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो सार्वजनिक जगहों पर रोने का गिनीज रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं।” आशीष सैनी ने सिगरेट के डिब्बे पर बना पीएम मोदी का मीम शेयर किया, जिसमें लिखा है- ”मोदी राष्ट्र के लिए हानिकारक है।” एक यूजर ने लिखा- ”इस तस्वीर में शेर कहां है सर? मुझे तो चाय का खाली कप दिखाई दे रहा है।” उत्कर्ष ने लिखा- ”सर शेर को बोलो, कभी रवीश कुमार को इंटरव्यू दे दे।”

एक यूजर ने लिखा- ”गोयल साहब इतनी चापलूसी करने की क्या जरूरत पड़ी? चलो ठीक है मोदी जी शेर हैं, सही कहा, दूसरा मतलब यह भी है आप खुद को साबित कर रहे हो आप शेर नहीं।” बता दें कि उत्तर प्रदेश की फूलपुर और गोरखपुर सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद लोगों की पीएम मोदी और बीजेपी के लिए प्रतिक्रियाएं तीखी देखने को मिल रही हैं और वे मजाक बनाने से भी नहीं चूक रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगी है।

शेर को कभी रोते नही देखा, यह कैसा शेर है जो बात बात में घड़ियाली आंसू बहाते है? ….Independent India’s First PM who wants to create guinness record of crying in public. #IndiaWithPMModi pic.twitter.com/75vPnZJEWE — bilal motorwala (@bilal_motorwala) March 15, 2018

इस फोटो में शेर कहाँ है सर? मुझे तो चाय का खाली कप दिखाई दे रहा है — AJ (@aashishjohry) March 15, 2018

सर शेर को बोलो, कभी रवीश कुमार को इंटरव्यू दे दे । — Utkarsh (@Cowlogy) March 15, 2018

गोयल साहब इतनी चापलूसी करने की क्या जरूरत पड़ी? चलो ठीक है

मोदी जी शेर है सही कहा

दूसरा मतलब यह भी है आप खुद को साबित कर रहे हो आप शेर नहीं — Hindustani (@bhojani1021) March 15, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App