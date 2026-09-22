Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मंत्री और एनडीए के सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने रविवार को यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया कि राज्य को जल्द ही चार भागों में बांटा जाएगा और प्रस्तावित क्षेत्रों में से एक पूर्वांचल या पूर्वी उत्तर प्रदेश को उनके समुदाय से एक मुख्यमंत्री मिलेगा।

इन बयानों ने देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य, उत्तर प्रदेश को छोटे राज्यों में पुनर्गठित करने को लेकर पुरानी राजनीतिक और प्रशासनिक बहस को फिर से हवा दे दी है।

अधिकारियों के अनुसार, इस तरह के वर्गीकरण का मतलब आम तौर पर चार बड़े क्षेत्रों से होता है, पश्चिमी यूपी या पश्चिम प्रदेश, मध्य यूपी या अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। एक अधिकारी ने कहा, “ये बड़े भौगोलिक और सामाजिक-सांस्कृतिक इलाके हैं और प्रस्तावित राज्यों के लिए आधिकारिक तौर पर तय की गई सीमाएं नहीं हैं।” राजभर का दावा पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश के नेताओं ने राज्य के पुनर्गठन के बारे में बात की है।

अजीत सिंह ने भी उठाई थी मांग

आरएलडी के संस्थापक अजीत सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक अलग राज्य की मांग करने वाले प्रमुख नेताओं में से थे, वहीं इस क्षेत्र से अलग होकर हरित प्रदेश नामक एक अलग राज्य बनाने की मांग भी समय-समय पर राज्य की राजनीतिक चर्चा में उठती रही है। हालांकि, हरित प्रदेश की सीमाएं विभिन्न प्रस्तावों में अलग-अलग रही हैं।

पश्चिमी यूपी की गन्ना-आधारित अर्थव्यवस्था, खेती, व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ दिल्ली से इसकी नजदीकी का जिक्र अक्सर अलग राज्य की मांग के समर्थन में किया जाता रहा है।

मायावती की सरकार ने उठाया था कदम

उत्तर प्रदेश के विभाजन की दिशा में सबसे ठोस कदम नवंबर 2011 में मायावती के नेतृत्व वाली बसपा सरकार के दौरान उठाया गया था। उनकी सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया और उसे पारित कराया, जिसमें राज्य को पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में विभाजित करने का प्रस्ताव था।

मायावती सरकार ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश के विशाल आकार के कारण प्रशासन और विकास कठिन हो जाता है और छोटे राज्य बेहतर शासन व्यवस्था को जन्म दे सकते हैं। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन 2012 में सत्ता में आई समाजवादी पार्टी सरकार ने इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की।

पश्चिम प्रदेश: प्रस्तावित राज्य में 28 जिले और कई अन्य जिले शामिल होंगे। इसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, संभल, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, अलीगढ, एटा, फर्रुखाबाद, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के साथ-साथ कासगंज, कन्नौज और मैनपुरी के कुछ हिस्से शामिल होंगे।

अवध प्रदेश: यूपी का मध्य क्षेत्र। इसमें 17 जिले शामिल हैं, लखनऊ , उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराईच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, मैनपुरी और इटावा, कासगंज के कुछ हिस्सों के साथ प्रस्तावित राज्य बनेगा।

बुन्देलखण्ड: प्रस्तावित राज्य में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट जिले शामिल होंगे। यह क्षेत्र पड़ोसी मध्य प्रदेश तक भी फैला हुआ है। इससे अलग बुंदेलखंड राज्य के प्रस्ताव और भी जटिल हो जाते हैं।

पूर्वाचल: प्रस्तावित राज्य मोटे तौर पर 23 जिलों को कवर करेगा। इसमें प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कानपुर देहात और कानपुर नगर शामिल है।

पूर्वांचल समर्थक कार्यकर्ताओं और संगठनों ने अक्सर इस क्षेत्र की बड़ी आबादी, आर्थिक असमानताओं, प्रवासन और लखनऊ से भौगोलिक दूरी का हवाला देते हुए अपनी मांग के पक्ष में तर्क दिया है।

मांग के दो पहलू

छोटे राज्यों के पक्ष में तर्क आम तौर पर प्रशासनिक प्रबंधन की आसानी और क्षेत्र-विशेष के विकास पर आधारित होता है। भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और इसके अलग-अलग इलाकों की आर्थिक संरचना, भूगोल, खेती के तरीकों और ऐतिहासिक पहचान में काफी अंतर है। राज्य के पुनर्गठन के पक्षधर लोगों का तर्क है कि छोटे राज्यों से सरकारों को क्षेत्रीय मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देने में मदद मिल सकती है।

विरोधियों ने सवाल उठाया है कि क्या केवल राज्य का दर्जा मिलने से ही विकास संबंधी असमानताएं दूर हो जाएंगी और उन्होंने नए राज्यों के निर्माण में शामिल प्रशासनिक, वित्तीय और संस्थागत जटिलताओं की ओर इशारा किया है।

इसकी प्रक्रिया क्या है?

उत्तर प्रदेश को नए राज्यों में बांटने के किसी भी कदम के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 में बताई गई प्रक्रिया का पालन करना होगा। अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान है कि संसद किसी मौजूदा राज्य से क्षेत्र अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर विधि द्वारा एक नया राज्य बना सकती है। वह किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा या घटा भी सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या उसका नाम बदल सकती है।

इस उद्देश्य से कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगर प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति को विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल को एक निर्धारित अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजना होगा। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को अपने विचार देने के लिए अतिरिक्त अवधि भी दे सकते हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 3 के तहत राज्य विधानमंडल के विचार जानना आवश्यक है, लेकिन उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है। नए राज्य के गठन का अंतिम अधिकार संसद के पास है।

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