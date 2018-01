भारत और इजरायल के बीच संबंधों में गर्माहट का असर रक्षा सौदों में भी देखने को मिल रहा है। भारत ने इजरायल के साथ स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए 500 मिलियन डॉलर के समझौते को कुछ ही सप्ताह पहले रद्द कर दिया था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतान्याहू के बीच मुलाकात के बाद यह डील फिर से बातचीत की टेबल पर आ गई है। इजरायल के पीएम ने 35 सेकेंड के एक वीडियो में ट्वीट कर कहा है कि भारत सरकार इस डील को लेकर फिर से अपनी इच्छा जताई है। उन्होंने लिखा, ‘मैंने अपने दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो बातचीत की है उसके बाद भारत सरकार ने हमें सूचित किया है कि वे लोग स्पाइक डील को फिर से करना चाहते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसी तरह के कई और भी डील होंगे।’ हालांकि इजरायली पीएम ने यह नहीं बताया है कि इस सौदे को लेकर भारत के साथ उनकी किस तरह की बात हुई है।

PM Netanyahu: “Following the talks I had with my friend Prime Minister @NarendraModi, the Indian government has informed us that it is putting the Spike deal back on track. This is very important and there will be many more deals.”https://t.co/rY9ocD5pys

— PM of Israel (@IsraeliPM) January 17, 2018